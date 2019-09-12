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知名藥妝廠面膜報廢流入市面 環保公司轉送還上網拍賣

2019-09-12 11:02聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化縣一家藥粧大廠製造銷往大陸地區面膜，公司發現產品有瑕疵後自行退運，並委託縣內一家環保公司負責銷毀，但處理業者未依規定銷毀，反而將部分面膜轉送民眾使用，甚至有人拿來在網路購物平台銷售，該藥妝公司發現後報警處理。

彰化地檢署指派檢察官賴政安指揮彰化縣警察局刑事警察大隊偵辦，檢警比對相關資料發現，這家環保公司領有清除廢棄物許可執照，卻未依廢棄物處理程序及與藥妝公司所訂立的契約將面膜送往焚化爐銷毀，而是將大量面膜載回自家公司堆置倉庫，並轉送民眾使用，有人還轉而在網路上販售，藥妝廠人員在網路上發現後，自行購買回來發現是原本應報廢的面膜，擔心民眾使用後影響商譽，上個月報警。

檢方昨天指揮彰化縣警察局，會同彰化縣環保局、衛生局進行搜索，同時傳喚犯嫌及證人等16人到場，發現該家環保公司今年6月到8月間至少受託該藥妝廠清除多批至少共約300多噸的報廢面膜，卻有部分廢棄物未處理，在倉庫查扣報廢外流的面膜342箱（約3.5公噸）。

環保公司認為僅是瑕疵品才轉送民眾，檢方訊問後認為環保公司黃姓負責人，以及收受面膜大戶陳姓男子涉有違反廢棄物清理法及刑法背信等罪嫌，黃男諭知交保50萬元，後續將清查網路上販售民眾是否涉及不法。衛生局長葉彥伯說，將會清查問題面膜流向，在網路上販售商品 ，也會要求迅速回收。

彰化地檢署查獲不法環保公司將報廢面膜流入市面。記者林敬家／翻攝
彰化地檢署查獲不法環保公司將報廢面膜流入市面。記者林敬家／翻攝
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面膜廢棄物
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