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椿腳涉賄他被判當選無效 花蓮縣議員葉鯤璟喊冤要上訴

2019-09-12 10:31聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣議員葉鯤璟。本報系資料照片
花蓮縣議員葉鯤璟。本報系資料照片
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花蓮縣議員葉鯤璟在去年選舉期間，被爆出張姓女椿腳涉賄，遭同選區落選人游美雲提出當選無效之訴，雖然張女一肩扛起表示是自掏腰包買票，但花蓮地院合議庭法官認定，張女是葉重要椿腳，接受指示才行賄，判決葉鯤璟當選無效，全案可上訴。

「一定會上訴。」葉鯤璟喊冤表示，他和張女真的不認識，張女不是她的競選團隊成員、助選員或椿腳，全案毫無任何具體證據，就判他當選無效，為了捍衛自己權益，一定會上訴。

判決書指出，張姓女椿腳是吉安鄉某宮廟志工，為求擔任該宮廟顧問的葉鯤璟順利當選花蓮縣第三選區議員，去年10月間向王姓選民交付6000元，以每票1000元買票；選舉結果葉鯤璟當選，落選的游美雲以新聞報導為證據，提出當選無效之訴。

張女坦承買票，表示因葉鯤璟有幫忙廟，她才拿自己的錢出來，葉鯤璟不知情；葉鯤璟也撇清說和張女不認識。

但合議庭法官認為，廟內志工為葉賄選，葉應會試圖了解情形，查明是否有敵對陣營設計誣陷，但葉長達半年且面臨當選無效之訴，卻表示不認識張女，也未表示張女是敵對陣營人馬，顯示張女確實是葉鯤璟的支持者。

另，葉鯤璟自陳參與廟裡事務的候選人不只他，顧問費是例行性捐款，金額不大約2000元。法官質疑，若兩人是泛泛之交，何以張女主動出資幫買票？

法官指出，庭訊時張女說出「要判刑就判刑」等語，表現出「視死如歸」態度，給人一肩承擔而形成賄選系統斷點的印象，認為張女是葉的重要椿腳或椿腳手下，受指使才行賄，有選罷法第99條第1 項所定對於有投票權之人交付賄賂之行為，符合同法第120 條第1項第3款所定當選無效事由。

65歲的葉鯤璟為花蓮資深縣議員，本屆已第4任；他強調，在該宮廟擔任顧問多年，通常是與主委、副主委來往，信徒這麼多，他怎麼可能都認識。張女在偵查時說她是自掏腰包，也說不知道會這麼嚴重，可能是出於好意才有這個行為，他也是受害人，法官辦案應該要有具體證據，他會據理力爭，一定會上訴。

他另因涉LED路燈採購弊案遭起訴，新北地院判刑7年10個月，全案上訴中。

當選無效賄選
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