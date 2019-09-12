女學生摔出公車外遭輾身亡 保養技師有罪賠錢換到緩刑

2019-09-12 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



基隆客運後車門氣壓不足，導致女學生摔出車外遭輾身亡。本報資料照片 分享 facebook 十五歲女學生蘇郁琦前年放學搭基隆客運去補習，因司機超速過彎，氣壓式車門又故障，她跌出車外，被車輪重壓身亡。一審判檢修班技術士劉家誠9月徒刑；劉上訴後和家屬成立調解，高等法院改判6月徒刑，緩刑3年，仍可上訴。

司機陳建中一審被依業務過失致死罪判刑5月，得易科罰金，他未上訴而有罪定讞。

就讀基隆碇內國中三年級蘇郁琦，2017年3月23日放學後，她和妹妹、同學搭基隆客運1062線要到瑞芳補習，因人多她站在後門階梯，未料陳建中行經彎道時，以時速65公里超速過彎，導致她重心不穩向後跌倒，摔出車門被客運右後輪輾過身亡。

檢方認定肇事原因是司機過彎超速十五公里，且車門組件漏氣，依業務過失致死罪嫌，起訴司機和維修員。法院認為，劉家誠2016年受雇基隆客運擔任技術士，試用期滿後調派瑞芳檢修班，負責公車二級保養工作，而肇事客運已行駛超過9萬公里，他卻未曾做過任何二級保養，也未發現車門氣壓不足，無法密合，確實有過失責任。

另外，案發地速限為50公里，但陳建中卻以時速65公里疾駛過彎，確實也有過失；法院認定劉家誠、陳建中的疏失和女學生的死有因果關係。一審依業務過失致死罪判陳建中5月徒刑，得易科罰金；劉家誠被判9月徒刑。