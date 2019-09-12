女學生摔出車外身亡 基隆客運事後竟「造假」保養紀錄表

2019-09-12 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



國中女學生蘇郁琦前年因基隆客運氣壓式車門故障，司機又超速過彎，她因而摔出車外被輾斃，司機和保養技士均被判刑。判決指出，技士向法院供稱，基隆客運提供給檢警的保養紀錄表是案發後才臨時「補製」；法院調查也發現，紀錄表單號和時間兜不攏，甚至出現技士尚未到基隆客運上班，卻有他的保養紀錄，基隆客運明顯記載不實，假裝有定期保養。

一審依業務過失致死罪判超速過彎的司機陳建中5月徒刑，得易科罰金；保養技術士劉家誠被判9月徒刑。劉不服上訴，他上訴後和基隆客運各賠償20萬元、530萬元，和死者家屬達成和解。高院考量，劉保養經驗未足，且沒有前科，改判劉6月徒刑，得易科罰金，緩刑3年，可上訴；陳建中則未上訴定讞。

劉家誠剛從高職汽修科畢業，見習、到職工作僅9個多月；肇事客運截至案發時已經行駛超過9萬5000公里，劉家誠坦承應該定期或依里程保養，但他因為司機沒有反映車輛故障，也沒有把車開進維修車廠，因此他從未保養檢查過該車。

他說，基隆客運提供給檢警的保養紀錄表，其中有他簽名負責二級保養，都是事後補製作提供調查的，實際上，他不僅從未保養過該車車門或自動門，甚至連紀錄表上勾選有做保養的項目，他都從來沒做過。

劉的律師也稱，劉在瑞芳站從來沒有人教過他做過這方面維修和保養，肇事客運除在2016年12月由領班做過一次二級保養，領班也沒有檢查車門的啟閉作動閥，事後就因基隆客運「重營業，輕檢修」，沒有再進過瑞芳班做過二級保養。

法院調查，依照卷證中客運保養紀錄表，有劉家誠簽名做過保養的紀錄表編號中，「001680」至「001684」的5次保養紀錄表，日期相隔半年，里程數也相差2萬6千多公里，但紀錄表單號卻是剛好連號的5張；以瑞芳檢修班而言，需要保養的公車多達數十輛，即使不是每次保養完就填紀錄表，但仍有其他車輛需要保養，不至於有一輛車相隔半年保養，卻出現連續製表的可能性。

另外，根據保養紀錄表，劉家誠保養日期為2016年6月至10月，表單編號為1680至1684、1790，但領班保養日期為2016年11、12月，但表單編號卻是1035、1036，明顯在劉的表單編號前面，可證劉所述，基隆客運事發後才臨時製作紀錄表，假裝有定期保養一詞，可以採信。

判決指出，劉家誠2016年7月畢業後，先到基隆客運見習，同年9月、10月才調派瑞芳檢修班，但保養紀錄表中，客運最早從2016年6月17日，其次為同年7月13日、8月15日已有劉家誠的保養紀錄，當時劉根本尚未受雇於基隆客運，或是仍在實習階段，更顯得保養紀錄表記載不實。

法官認為，基隆客運提出的保養紀錄表根本不實在，也可證明劉家誠從未保養過肇事客運；但客運已經行駛超過9萬公里，無論是車廠建議的6千公里保養里程，或是因科技進步、機油品質良善，而可以到1萬2千公里、2萬公里再做二級保養，但劉卻從未實施過任何二級保養，因此有所疏失。