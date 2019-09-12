麻將是國粹？賭客異議打衛生麻將消遣無罪遭駁

2019-09-12 09:22 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



2名賭客辯稱打衛生麻將無罪提異議，苗栗地方法院簡易庭法官打臉駁回。圖／本報資料照片 分享 facebook 苗栗縣警察局竹南分局今年8月15日傍晚在一處檳榔攤查獲4名賭客打麻將，沒入賭資9300元，警方依違反社會秩序維護法，4人處罰鍰各3000元，其中2人聲明異議，兩案分到苗栗地方法院簡易庭不同法官，最近都裁定駁回，不得抗告。

2人辯稱是在檳榔攤內設有門鎖的內房打衛生麻將，非公眾得出入場所，且僅設置1桌供好友消遣的衛生麻將，抽頭金則為提供購買飲食所用，與一般家庭打麻將娛樂無異，並非職業賭場，又麻將屬我國國粹，為正當之藝術遊戲，請求撤銷處分。

法官調查，4人賭博的檳榔攤的內房，由林姓男子（另案賭博罪嫌苗栗地檢署偵辦中）所有，並提供麻將1副、牌尺4支、骰子3顆、圈風骰等物供賭博，約定300元為1 底，50元為1台，賭客自摸1把抽頭100 元，每一將至多抽頭4次給林男。

裁定書指出，查獲現場固有門扇阻隔，並在檳榔攤內，並非得由公眾自由出入，但社會秩序維護法第84條規定，以在「非公共場所或非公眾得出入之職業賭博場所」賭博財物的人為處罰對象，此外，4名賭客被查獲當時，各扣得賭資3600元、100元、2700元、2900元，辯稱衛生麻將、純屬娛樂，顯與事實不符。

此外，自摸時給付100元抽頭金，衡諸一般常情，金錢消費若是用來購買飲食餐點所用，自應視個人所需花費再各自出資，自無「由自摸者自動提供100元」的可能，林男利用賭博輸贏的特性從中牟取利益，縱使確將抽頭金購買食物供食用，也無礙收取抽頭金以為營利意圖的認定。

裁定書指出，其中1名異議人警詢時供稱今年6月開始到檳榔攤賭玩麻將，當天是有人要離開，才去賭玩麻將，顯與一般朋友間聚餐後，臨時提議消遣玩樂的情形有異，異議人所辯為好友消遣行為等語，並無足採，另社會秩序維護法第84條就賭博財物的行為處罰，與麻將活動是否屬台灣習俗遊戲無關，異議人辯稱打麻將為國粹之一，也不可採。