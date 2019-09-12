宅配員弄丟貨物 主管偽造簽名扣他薪水吃上官司

2019-09-12 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市一名宅配公司王姓配送員先後共遺失8件貨物，黃姓主管要求他填寫扣款同意書，以薪資扣抵公司損失。王自認非故意遺失貨件拒賠，黃偽造王男簽名的扣款同意書，吃上官司，被基隆地方法院判處應執行有期徒刑2月，可易科罰金，緩刑2年。全案可上訴。

判決指出，黃男為一家宅配公司基隆營運處主管，所屬王姓配送員前年12月6 日、去年1月、2月、4月運送貨件時，共遺失8件貨物，讓宅配公司分別蒙受3990元、1480元、1980 元、1980 元、1980元、1400 元、901元及3360元，共計1萬7071元損失。

黃男依公司規定要從配送員薪資扣抵損失，通知王男填寫貨物事故扣款同意書。黃多次告知王此事，並要求填單，但王均回答非故意遺失貨件，表明不願賠償及簽立同意書。

黃男礙於公司壓力，未經王同意或授權，分3次在貨故扣款同意書偽造王男簽名及指印，共偽造8紙扣款同意書提交公司處理。王事後發覺遭公司扣款，調閱資料得知有人偽造同意書提告。