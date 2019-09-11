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被蔡英文告 賀德芬：台大法律系總不能把總統教好

中醫師負了愛情長跑的她 有家室的他應給付200萬

2019-09-11 22:39聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

中醫師「阿傑」與女子「小蘋」愛情長跑8年，直至今年初「小蘋」意外發現他已婚有小孩，兩人協商他坦承欺騙，並同意給付200萬元，約定在兩周內匯款，但事後未付款還說是在威脅下和解，「小蘋」請求給付和解金，法官查出「小蘋」並無脅迫情事，判決「阿傑」應給付「小蘋」和解金200萬元。可上訴二審。

「小蘋」（化名）指出，她與「阿傑」（化名）原為情侶關係，他是執業中醫師，於8年前利用她至他任職醫療院所看診所留個人資料， 在診後向她聯絡、搭訕並進而追求，她年少純真，因他積極追求而同意與他交往，兩人交往長達8年之久。

兩人交往交往期間，她多次應他要求發生性行為、拗不過他央求而拍攝身體私密處之照片與他觀覽、購買昂貴禮物如名錶給他等，然而他自始以「低調」為由，要求她不要將兩人交往事實於社群網站公開貼文。

「小蘋」基於對他的信任與尊重，未於各社群網站標註原告為交往對象。未料今年3月間，她意外發現他雖對外謊稱未婚，其實早有家室；更有甚者，他對她隱瞞其已婚之身分，誘使她同意與他發生性行為。

她獲悉實情後，精神上受重大創傷，約「阿傑」於3月28日協商，他坦承欺騙她，並同意就他數年來欺瞞她、侵害她健康權、貞操權，賠償200萬元予她，約定兩週內（即4月10日前）給付200萬元，但事後他未給付，因而她請求給付和解金。

「阿傑」否認對她有侵權行為，並稱係受脅迫而同意給付200萬元。法官勘驗錄音光碟及譯文，對於他所辯，不足認「小蘋」有何脅迫情事，「阿傑」又未提出其他事證證明他係遭她脅迫，無從為其有利認定。因此他主張撤銷同意給付她200萬元，即屬無據，所以判決他應給付和解金200萬元。

中醫師「阿傑」與女子「小蘋」愛情長跑8年，直至今年初「小蘋」意外發現他已婚有小孩...
中醫師「阿傑」與女子「小蘋」愛情長跑8年，直至今年初「小蘋」意外發現他已婚有小孩，兩人協商他坦承欺騙，法官判決「阿傑」應給付「小蘋」和解金200萬元。可上訴二審。
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