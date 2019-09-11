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疑涉舞弊 同樣題目重考竟差62分中油解雇16人

2019-09-11 18:22聯合報 記者林伯驊╱即時報導

中油公司2016年僱用人員甄試後接獲不少檢舉有考生涉舞弊，便於新進人員報到當天突襲重考國文、英文，題目與招考時相同，沒想到竟有16人分數竟差25分以上，中油隨即解僱。其中14人向法院提告違法解雇，中油堅稱是因無法勝任工作，一審認定中油沒違法，判駁回14人請求。有6人上訴，高雄高分院今下午再判敗訴，仍可上訴。

黃姓男子等11人提告主張，2016年報名參加中油人員僱用人員甄試，獲錄取後，隔年2月13日新進人員報到，當場卻宣布進行臨時測驗，且「成績不做任何考核依據，只做日後分發單位參考」，所以隨意寫完就交卷。

沒想到當天下午便被面談，包括為何此次國、英文分數與甄試當天落差很大？有無聽聞招考有人涉及請槍手代考？再隔1個月，黃姓男子等人陸續收到通知「測試結果與原錄取成績相差達25分以上．．．基本能力條件顯然不符合中油公司業務需求」而終止勞動契約。黃等人認為中油僅依據臨時的測驗就解僱，違反勞基法，提告要求確認僱傭關係，並補發原本工資。

中油則稱，黃姓男子等人第1次考試不但名列前茅，分數比往年異常地高，也不斷接獲有人涉舞弊的檢舉，才重測國、英文，「考題仍與第一次考試內容完全相同，僅將題目順序更動」，居然64名考生，有16人分數落差32.5分至67.5分，落差比例逾3成，明顯未達錄取標準。

中油指出，成績懸殊合理懷疑涉及舞弊，且中、英文程度不佳，操作高度危險性設備時恐有發生公安的風險，加上尚在試用期間，解雇是公司人事決定權，沒違反勞基法。

14人分別向雄院、橋院提告，合議庭皆認為，完全相同考題竟考如此低分，足以讓人合理懷疑第1次考試非憑自己實力獲取高分，加上試用期間，勞資雙方沒濫用權利情形下，都能任意終止勞動契約，所以解雇於法有據，判14人敗訴。

其中6人提出上訴，二審合議庭認為，勞基法有關「不能勝任」的程度，在試用期間認定標準較為寬鬆，只要達「大致不能勝任」即可，而中油辦的臨時測驗只將原題目順序更動，無刻意刁難，反而分數上重大落差足以讓人懷疑是否有足夠專業能力，以此認定不能勝任工作，並無權利濫用，仍判6人敗訴。

中油公司對2016年招考錄取考生同題目重考，竟有16人分數落差32.5分至67....
中油公司對2016年招考錄取考生同題目重考，竟有16人分數落差32.5分至67.5分，隨即解雇，事後14人提告想討回工作判敗訴，6人再上訴，高雄高分院今仍判敗訴。圖為中油大林煉油廠區。圖／本報資料照
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中油考題
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