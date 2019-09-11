為手遊盜刷30筆女友媽信用卡 法官：價值觀嚴重偏差

2019-09-11 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



新北市汐止區陳姓男子，沉迷手機線上遊戲，趁幫女友母親辦理信用卡開卡時，記下卡號等資訊，半年內盜刷30筆遊戲點數，直到銀行通知女友母親才曝光。士林地方法院認為「價值觀嚴重偏差」，依13個偽造私文書罪判刑，應執行有期徒刑1年，可易科罰金。

判決指出，陳姓男子，利用和女友及其母親同住機會，熟記信用卡卡號，從2016年10月起至2017年4月間，偽造不實的線上刷卡消費訂單電磁紀錄，半年內盜刷30筆，其中還有1天接連刷了6筆，每筆價格從150元至3000元間，共計盜刷5萬100元。

女友母親接到銀行人員詢問，是否有在網路平台消費手遊點數，這才發現原來都是同住屋簷下的陳男盜刷信用卡。陳男辯稱，幫忙「開卡」時，記下信用卡卡號、有效期限及授權碼等資訊，並在遊戲網站上輸入信用卡資料，購買、儲值手機遊戲點數費用。

法官審酌，陳男正值青壯之年，不是沒有謀生能力，竟盜刷女友母親信用卡，詐得遊戲點數，毫不尊重他人財產權，價值觀念嚴重偏差，至今未賠償告訴人和被害的網銀公司。