騎士摔癱求2500萬國賠 法院查出樹倒原因判他輸

2019-09-11 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄潘姓男子5年前行經小港區沿海三路附近摔車，導致頸椎脊髓重傷無法再工作，他認為是行道樹的枝幹斷裂砸到他釀禍，向高雄市府工務局養工處請求國賠2565萬多元，但市府反駁樹枝是遭瞬間強風吹斷，且潘當天酒駕，應是自撞受傷。高雄高分院審理後認定，樹枝遭受9級強陣風，無法佐證管理單位疏失，駁回請求。仍可上訴。

30多歲的潘姓男子主張，2014年3月31日下午4點半，騎機車行經高雄小港區沿海三路與友成巷口，因市府工務局疏於管理行道樹，導致樹枝折斷，擊中他後人車倒地，造成頸椎脊髓損傷併四肢障礙的傷害，請求工務局賠償醫療費、醫護用品、喪失勞動能力的損失等，共2565萬3426元。

養工處則認為，平時皆有派員定期巡守、進行修剪維護行道樹，該折斷的樹枝外觀沒遭蟲蛀或缺陷，且案發時高雄氣象站測得瞬間最大陣風為9級，應是強陣風吹倒樹木。此外，潘摔車的位置距離樹枝傾倒處有段距離，應是他酒駕自己撞上，無法證明被砸中。

合議庭審理查出，潘姓男子當時送醫抽血換算呼氣酒測值高達每公升0.266毫克，當天下午4點測得最大瞬間風為每秒4公尺（蒲福風級3 級）、下午5點為每秒22.9公尺（蒲福風級9 級），9級已達「烈風」，陸地情形為建築物有損壞，煙囪被吹倒，同時間還有多起通報路樹倒塌待處理，可研判斷枝是因強風吹斷。