電影看太多？北所收容人用鐵碗挖洞逃獄

2019-09-11 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



網路一名謝姓男蟲去年9月拿男藝人照片誆騙女網友，見面被打槍後，竟稱包包有刀，恐嚇女網友「你還記得台大分屍案嗎？」在MTV包廂內以下體磨蹭其背部和上下其手猥褻，未料被逮後仍不安分，羈押期間還企圖用鐵碗挖通道逃獄，今天被新北地院依強暴脫逃未遂罪判刑5月，得易科罰金。

檢警調查，26歲的謝男不但假冒男藝人，還誆騙女網友自己是台大畢業，被打槍後，他仍死纏爛打，稱「我特別搭計程車來見妳」，雖然成功留住對方，但進到MTV包廂，手就不安分，還說「你可不可以讓我上」；女網友對調戲感到不舒服，想要起身走人，但因為被謝男恐嚇別輕舉妄動，最後是等到電影看完走出包廂才向服務生求救。

謝男不但涉及強制猥褻，還因為警詢時嗆員警「膽子跟雞雞一樣只有3公分」，被控侮辱公務員，羈押在台北看守所，去年11月被檢方起訴。但是，羈押期間仍不安分，一度嘗試逃獄。

謝男去年9月17日被新北地院裁定羈押後移送台北看守所收容，第一晚就拿著鐵碗破壞房舍窗框，但沒多久時間就被管理人員發現制止，被銬在舍房值班台旁就近看管。他雖然破窗失敗，但仍不死心，趁管理人員忙於其他事務時又掙脫手銬，在舍房內亂竄，過程中不僅打傷管理人員，還動口咬了管理人員好幾口。

案發時，謝男承認想要逃獄，原因是自己被警察冤枉，所以從被關的第一刻就在想怎麼逃出去，對於傷害管理員一事則稱正當防衛。