男怕當兵離家出走 母擔心變逃兵誤一生求助警

2019-09-11 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市謝姓男子收到兵單後怕當兵竟然離家出走失蹤，謝母眼看入伍時間只剩1天，擔心兒子變成逃兵，一生就毀了，向基隆尋親神探許耀彬警官求助，許耀彬分析資料後鎖定謝男手機基地台位置前往中壢查探，6小時找到失蹤10天的謝帶回，母子相擁而泣，謝男並在昨天順利入伍，讓母親心中大石落地。

謝男必須在9月10日報到入伍，但他8月29日斷了音訊，就此失蹤，謝母遍尋不著，8月30日至新北市新莊分局報案失蹤協尋，但過了10天，仍遲遲等不到孩子的消息，謝母眼看9月10日入伍報到日就快到了，擔憂孩子會變成逃兵，一輩子就毀了。

謝母無意間在報紙上看到基隆市警局第一分局三組組長許耀彬，日前成功幫高雄老婦尋獲失蹤6年兒子的新聞報導，燃起一線希望，前天一大早就從新莊搭車直接到達基隆，要求組長幫忙尋兒。

許耀彬詢問過相關資料及線索後，調閱謝男手機最後發送位置，確認他人在桃園中壢一帶，與組內同仁南下找人，鎖定到謝男的租屋處，經相關人協助最後成功找到謝男。