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公車上以下體磨蹭女學生 噁男被po網揪出判2月

2019-09-11 14:27聯合報 記者邵心杰╱即時報導

18歲陳姓男學生今年4月12日上午7時40分搭載台南市府城客運公司2號公車，趁女學生熟睡之際，以下體磨蹭其手臂，女學生驚醒後馬上退開，案經同車乘客蒐證，並將影片po上「爆料公社」，經警方清查公車刷卡紀錄等，揪出陳後坦承犯行，台南地院認陳犯性騷擾罪，處2月徒刑，可上訴。

台南地院審酌，陳曾有違反性騷擾防治法案件，經該院去年間判處拘役40日，卻不知悔改，僅為逞一己私慾，竟趁女學生不及抗拒之際，以其生殖器碰觸女方性騷擾，顯欠缺尊重女性擁有身體自主權利的觀念，致使女學生感覺不適，且迄今未與女方達成和解或獲得其諒解。惟考量陳坦承犯行，行為時仍屬未成年等一切情狀，量處2月徒刑，可易科罰金。

黃姓民眾4月間坐2號公車，發現車上有名男子疑似用下體貼在熟睡的女學生身旁，結果女學生一睡醒馬上退開，當場蒐證並將影片po上「爆料公社」，提醒女學生要小心，引發熱議。黃說，當時公車上明明有非常多空下來的座位，該名男子卻硬是要站在女學生旁，令人起疑。後來他才發現，原來女學生正在補眠，睡得很熟，頭部隨著公車晃動而擺動，男子趨前下體緊貼在座椅旁，利用女學生頭部擺動時趁機磨蹭。

該影片一出，引發網友撻伐，怒罵「死變態」、「好噁心」，「跟司機先生說，他們會處理，而且真的會直接開到警察局」、「應該可以把影片拿給警察看一下，希望警察能把這個變態抓走」。

警方成立專案小組調閱公車刷卡紀錄及搭車影像，找到女學生了解案發經過，並在家人陪同下提告。隨後，警方在客運佳里站附近，找到陳姓男學生。

案經警方清查公車刷卡紀錄等，揪出陳後本人坦承犯行，台南地院認陳犯性騷擾罪，處2月...
案經警方清查公車刷卡紀錄等，揪出陳後本人坦承犯行，台南地院認陳犯性騷擾罪，處2月徒刑，可上訴。圖／翻攝自爆料公社
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公車爆料公社
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