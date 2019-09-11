中秋前夕鐵腕守護土城安寧 警聯手打擊改裝車噪音

2019-09-11 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市土城警分局為維護土城區居民寧靜、安全的生活空間，昨晚會同新北市環境保護局在土城區金城路2段設置攔查點，針對改裝未經合格審驗排氣管車輛以及各項交通違規，強勢攔查取締，聯手宣示鐵腕執法決心。

為了防制危險駕車及其他違規所引發的交通事故，並有效遏阻蛇行飆車及改裝車輛等不法情事，以保障民眾用路安全，警方在土城區重幹道及住宅密集區域的金城路2段設置攔檢點，結合環保成稽查人員透過跨單位合作，針對汽機車各項違規項目逐一清查，徹底守護安全、安靜的交通環境。

警方指出，昨天攔查汽、機車共45輛，6輛機車使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格排氣管，由環保局製作紀錄表舉發，警方也針對變更車體、未戴安全帽、無照駕駛等違規行為，分別依道路交通管理處罰條例告發共18件。

警方表示，使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格的排氣管一經查獲，主管機關可依法逕行裁處3000元罰鍰，不需再通知進行噪音檢測，為看緊自身荷包，土城警分局呼籲駕駛人勿為凸顯個人喜好或吸引目光，任意改裝車輛、拆除消音器或以蛇行、迫近、驟然變換車道等方式駕車，以確保自身及他人行車安全。