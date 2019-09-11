越南特種兵來新竹工地打工 海巡強力壓制查獲

2019-09-11 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



海巡署偵防分署新竹查緝隊於日前接獲情資，新竹市香山區長興街附近工地有多名越南籍移工出没從事非法打工，案經新竹查緝隊多日行動蒐證，鎖定移工藏匿處所及出沒時間，於本月6日一舉查獲5名越南籍男性失聯移工。

新竹查緝隊表示，這次遭查獲的越南籍失聯移工逃逸時間為1至3年，經清查其背景後，赫然發現其中1名身材壯碩的移工係越南特戰兵，詢問後告知越南特戰兵種具備射擊、潛水、爆破、滲透及擒殺等特殊戰技，退伍後因越南當地就業不易、薪資低廉，申請來臺至南部飼料廠工作。

但這名移工因嫌工資不高，在越南同鄉引介下，逃逸至新竹工地打工，該批失聯移工每日工資均為新臺幣1千元，薪水並直接匯入越南當地家人戶頭，與原有合法申請來臺打工的薪資相比，極具吸引力。

新竹查緝隊表示，由於嫌犯身分特殊、背景複雜，幸賴新竹查緝隊事前連日蒐證， 於策劃圍捕行動時，召集精壯幹員執行，並利用移工尚未離開交通車輛之際，順利強力壓制查緝該批移工到案，後並移送移民署新竹巿專 勤隊收容及解送彰化地檢署歸案。另在清查前科素行後，亦發現另1名越籍移工，因毒品勒戒執行案遭彰化地檢署通緝。