為償債 越南母與同居人竟誘騙未成年女兒來台下海

2019-09-11 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



改嫁來台的40歲越南籍阮姓外配，嗜賭積欠上百萬元賭債，為償債竟聯手同居的田姓小王，從去年起誘騙未成年女兒「小畢」從越南來台，被迫在特種行業陪酒、從事性交易。經移民署台南市專勤隊與台中警方即時救援，循線逮捕阮女等5嫌，經台中檢方依觸犯人口販運防制法、兒童及少年性剝削防制條例送辦。

據知， 阮女在越南曾有段婚姻，生有2女，約3年前從越南改嫁台中，丈夫是漁夫，阮矇騙丈夫稱在台中某快炒店幫傭，實際在一些小吃部從事陪酒、坐檯，另結新歡結交經營鐵工廠的田男；阮因嗜賭陸續積欠上百萬元債務。

為了償債，竟與田男動歪腦筋誘騙16歲親生女兒「小畢」（化名），以觀光名義來台，佯稱會帶她遊山玩水，最後聯手強推小畢下海，甚至，小畢還遭田男染指得逞，有如禽獸惡行令人髮指。

據知，小畢分別從去年5、6、7、12月來台，除最後一次停留半個月，其餘均1個月；在台期間分別被帶往台中、高雄特種KTV陪酒，甚至還被帶出場。

「小畢」身高僅150餘公分，年輕貌美，身材姣好，一些嫖客趨之若鶩，每次出場交易價碼8千至1萬元間，估計數月來所得逾數十萬元，不過所得金錢均遭母親全數沒收。

今年春節前，阮女要回越南探親，將女兒託付阮女在台認識的姊妹照顧，小畢思念越南家鄉，前往派出所向警方泣訴護照過期且遭生母扣留無法返國，請求協助，移民署台南專勤隊幹員察覺小畢神色不安，避談在台逾期原因。

經進一步追查，始揭發小畢遭親生母親逼迫下海惡行，專勤隊幹員聯繫台南市政府社會局予以安置保護，報請台中地方檢察署指揮偵辦。

今年3月至6月間會同台中市政府警察局婦幼警察隊及移民署專勤隊拘提阮女、田男及KTV兩名負責人、男客等5人，並於田男住處查獲2名越南籍失聯移工非法打工，全案經檢察官近日偵查終結予以起訴。