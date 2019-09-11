影／曾洗劫新光千金豪宅 他再犯蒙面強盜案遭聲押獲准

2019-09-11 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄長興材料老董豪宅強盜案，檢警先後在台中、桃園逮捕蒙面搶匪周俊誼、張朝亮，雙雙依涉嫌加重強盜罪送辦，周已遭裁定羈押禁見。至於張朝亮，曾參與新光集團創辦人吳火獅之女吳如月豪宅強盜案，疑缺錢重操舊業，檢方昨晚訊問後，以涉嫌重大、有逃亡之虞為由，向橋頭地方法院聲押獲准。

據了解，56歲張朝亮在2000年間，曾夥同他人持刀槍闖入吳如月位在北市仰德大道豪宅，綑綁吳如月等6人後，搜刮現金、金飾約130萬元後逃逸，法院判張18年9月徒刑，去年才獲假釋，卻又再因缺錢花用犯強盜案。張找上涉3起毒品案而遭通緝的周俊誼，兩人上月29日涉蒙面持槍洗劫豪宅，搜刮近20萬元財物、金飾後騎車逃逸。

警方在大樹郊區尋獲遭棄置的2輛機車，循機車跡證等比對出周俊誼涉案，又再鎖定身負多起強盜案的張朝亮。專案小組7日先在台中市拘捕周，起獲作案用塑膠玩具手槍，9日再於桃園中壢區攻堅逮捕張朝亮，搜出改造手槍、子彈13發、海洛因、安非他命等少量毒品，及贓款8萬5千元。