親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

影／投下36公噸炸彈！美軍空襲炸翻伊斯蘭國據點

枋寮鄉政顧問李孟居訪港失聯 國台辦指其涉嫌國安罪

影／曾洗劫新光千金豪宅 他再犯蒙面強盜案遭聲押獲准

2019-09-11 11:58聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄長興材料老董豪宅強盜案，檢警先後在台中、桃園逮捕蒙面搶匪周俊誼、張朝亮，雙雙依涉嫌加重強盜罪送辦，周已遭裁定羈押禁見。至於張朝亮，曾參與新光集團創辦人吳火獅之女吳如月豪宅強盜案，疑缺錢重操舊業，檢方昨晚訊問後，以涉嫌重大、有逃亡之虞為由，向橋頭地方法院聲押獲准。

據了解，56歲張朝亮在2000年間，曾夥同他人持刀槍闖入吳如月位在北市仰德大道豪宅，綑綁吳如月等6人後，搜刮現金、金飾約130萬元後逃逸，法院判張18年9月徒刑，去年才獲假釋，卻又再因缺錢花用犯強盜案。張找上涉3起毒品案而遭通緝的周俊誼，兩人上月29日涉蒙面持槍洗劫豪宅，搜刮近20萬元財物、金飾後騎車逃逸。

警方在大樹郊區尋獲遭棄置的2輛機車，循機車跡證等比對出周俊誼涉案，又再鎖定身負多起強盜案的張朝亮。專案小組7日先在台中市拘捕周，起獲作案用塑膠玩具手槍，9日再於桃園中壢區攻堅逮捕張朝亮，搜出改造手槍、子彈13發、海洛因、安非他命等少量毒品，及贓款8萬5千元。

專案小組又循線在新竹、新北逮捕涉嫌協助銷贓的王姓、施姓共犯。張朝亮、王嫌、施嫌昨移送橋頭地檢署接受複訊，訊後，檢方向法院聲請羈押張朝亮獲准，命施嫌限制住居，另諭知王嫌3萬元交保候傳。警方將持續追查贓物流向。

張朝亮涉嫌長興老董豪宅強盜案，檢方訊後向法院聲押獲准。記者賴郁薇／翻攝
張朝亮涉嫌長興老董豪宅強盜案，檢方訊後向法院聲押獲准。記者賴郁薇／翻攝
分享

強盜毒品新竹
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

毆打男友還叫狗咬人 「野蠻女友」處拘役30日

2019-09-11 09:17

水利會怒了！劣果文旦丟灌溉水圳 恐涉重刑

2019-09-11 09:16

女童看成人影片「想像」被玷辱？他一審重判 二審無罪

2019-09-11 09:02

獨／免職後再判有罪 林俊佑：將持續爭取公平正義

2019-09-10 23:21

推薦參選人涉賄定讞 民進黨連坐遭罰115萬元

2019-09-10 19:14

越南特種兵來新竹工地打工 海巡強力壓制查獲

2019-09-11 12:04

北市廈門街調酒師命案 死者女友與閨蜜4人再獲不起訴

2019-09-11 12:04

為償債 越南母與同居人竟誘騙未成年女兒來台下海

2019-09-11 12:00

A游泳選手服裝費 泳協許東雄等4人遭起訴

2019-09-11 11:50

分手女拒絕復合最是凶險 他勒她脖子控制4小時

2019-09-11 11:50

婦誆投資台中美髮院合建豪宅 被控17年詐近3億人間蒸發

2019-09-11 11:41

律師6年收入上千萬 積欠勞健保等135萬遭管收

2019-09-11 11:26

台商赴陸包二奶還播種 結褵30年妻婚姻遭毀求償500萬

2019-09-11 11:21

影／賊男拷貝女友公司鑰匙 趁員工下班潛入偷6萬

2019-09-11 11:13

嘉縣議員王焜玄涉賄選 一審判刑4年、褫奪公權6年

2019-09-11 10:33

被司法耽誤的女主播 桃檢襄閱化身特派記者播新聞反賄

2019-09-11 10:29

八年級生騎車載人自撞安全島滿地血 原來兩人都喝酒

2019-09-11 10:12

北監懇親／重刑犯會兒 心疼他在外面「也被關」

2019-09-11 00:42

合茂科技前負責人 欠稅被管收

2019-09-11 00:38

私審幼童判拘役 林俊佑：無奈又感慨

2019-09-11 00:17

475名志願役士兵不滿廢物說怒提告 網紅陳沂獲不起訴

2019-09-10 19:16

先生酒駕撞死人讓老婆頂替 夫妻良心不安才自首

2019-09-10 18:46

成醫同事提聚餐照駁排擠 林光宇：將申請復職

2019-09-10 18:31

協助洗錢又逃稅4000萬 合茂科技前負責人遭管收

2019-09-10 18:14

騎車跨越雙白線出車禍 女面對求償稱：我傷更重

2019-09-10 17:06

工會幹部請公假研習遭拒 勞動部認校方不當勞動行為

2019-09-10 16:16

鄭文燦曾讚「青農典範」 有機菜園竟改種大麻遭判刑5年

2019-09-10 15:12

陳菊以訟止謗射5箭 自訴費鴻泰「第1箭」嘗敗

2019-09-10 14:32

追車殉職警薛定岳未婚妻 千字喊話總統

2019-09-10 13:58

遭控海上賣北韓7千噸柴油 金穗輪船主二審仍無罪

2019-09-10 13:30

前檢察官林俊佑私審幼童判拘役 花檢研議是否上訴

2019-09-10 12:58

不滿遭指是高敏慧涉貪案檢舉人 廖本煙控林金結誹謗

2019-09-10 12:53

為女闖幼兒園私審幼童 前檢察官林俊佑判拘役40天

2019-09-10 12:27

新竹擴大取締白牌車 開出可罰10萬元的2張罰單

2019-09-10 12:18

男子法院撞死妻子和律師判死 更審再次勘驗關鍵畫面

2019-09-10 12:08

旗山機車墜落邊坡釀雙亡 女車主女兒認屍：不是我媽

2019-09-08 12:19

冒牌色淫師搭訕妙齡女 坐客運一路從桃園猥褻到台北

2019-09-04 08:25

性侵嫌犯獲釋後竟串證被害男童 南檢再聲押獲淮

2019-09-03 11:31

特斯拉撞女騎士又撞保時捷 10車毀損2人受傷

2019-08-31 13:26
看更多

熱門文章

影╱Gogoro遭開山刀砍得稀爛 疑嫌不滿被規勸才失控暴走

2019-09-10 19:44

「老婆恨爸媽，我當然敢殺」大社命案小情侶遭求處重刑

2019-09-10 14:34

陳菊以訟止謗射5箭 自訴費鴻泰「第1箭」嘗敗

2019-09-10 14:32

逢甲煎包妹曝近況！4姊妹顏值逆天 網：還缺女婿嗎

2019-09-10 20:00

新竹擴大取締白牌車 開出可罰10萬元的2張罰單

2019-09-10 12:18

影╱貨車後車斗門擊中對向騎士 男子墜地枉死

2019-09-10 19:25

為女闖幼兒園私審幼童 前檢察官林俊佑判拘役40天

2019-09-10 12:27

情侶溺斃蘭潭水庫 生前還在堤防上比愛心

2019-09-10 14:58

水利會怒了！劣果文旦丟灌溉水圳 恐涉重刑

2019-09-11 09:16

女童腿骨外露慘死 律師：他天真認為去國術館可喬好

2019-09-10 12:19

三兄弟熱血騎車環島原因好幽默 網笑：再下去會變貪吃蛇

2019-09-10 14:24

鄭文燦曾讚「青農典範」 有機菜園竟改種大麻遭判刑5年

2019-09-10 15:12

用生命維修？冷氣裝在「驚險位置」 網批屋主：會害死人的

2019-09-11 10:37

搭火車暈坐博愛座 她寫紙條放腿上沒人叫醒被暖翻

2019-09-10 22:02

追車殉職警妻千言文 基層警喊：不要一命換一嘉獎

2019-09-10 16:14

直播主連千毅傳遭留言恐嚇「擊殺」 警鎖定1對象

2019-09-10 12:25

獨／免職後再判有罪 林俊佑：將持續爭取公平正義

2019-09-10 23:21

騎車跨越雙白線出車禍 女面對求償稱：我傷更重

2019-09-10 17:06

影／女騎士路過取走愛犬骨灰存花盆 寵物店主：快還我

2019-09-10 13:04

女童看成人影片「想像」被玷辱？他一審重判 二審無罪

2019-09-11 09:02

男身中16刀被丟包醫院死亡 神秘1男1女送他急診

2019-09-10 20:03

離婚要監護權 卻把2歲女童打到全身是傷

2019-09-10 12:10

推薦參選人涉賄定讞 民進黨連坐遭罰115萬元

2019-09-10 19:14

影／汽車雙黃線違規迴轉 機車騎士未剎車直接撞上

2019-09-10 12:50

影／惡鄰持棍K人醉嗆打到斷 被害男被打到骨折

2019-09-10 20:49

男童突抽搐窒息 員警急協助送醫

2019-09-10 16:49

影╱北機隊長好悍 親率海巡艦隊趨陸船守護萬里蟹

2019-09-10 13:32

女友電話突傳尖叫就斷訊 竟是惡鄰行搶

2019-09-10 17:51

影╱電扶梯偷拍女子裙底 男被正義哥當場抓包

2019-09-10 19:13

殉職警未婚妻陳情蔡總統 警署：酒駕照抓、取消績效

2019-09-10 14:29

看電影遭熊抱 妙齡女一句「我很兇」嚇退色老闆

2019-09-10 16:12

愛犬骨灰放店門口花盆被偷 婦想養魚偷走送還警法辦

2019-09-11 10:10

475名志願役士兵不滿廢物說怒提告 網紅陳沂獲不起訴

2019-09-10 19:16

南警3天偵破竊案 找回婦人28年前先生送她手表

2019-09-11 08:16

施工惹禍？自強隧道昨塞爆 區間測速惹民怨

2019-09-10 14:07

殉職警未婚妻陳情總統 基層：績效主義不改都是空談

2019-09-11 00:18

臉書「美女」加好友談援交 男大生花6萬3連人都沒看到

2019-09-10 17:49

女住戶慘遭社區保全熊抱 嚇到精神科就醫求償58萬

2019-09-10 13:46

機車女騎士半夜驚魂記 等紅燈突遭魔爪襲下體

2019-09-10 14:34

協助洗錢又逃稅4000萬 合茂科技前負責人遭管收

2019-09-10 18:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top