分手女拒絕復合最是凶險 他勒她脖子控制4小時

2019-09-11 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



楊男與王女曾為男女朋友，兩人分手後，王女要取回放在楊住處的行李，楊男要求復合被拒，以繩索捆綁王女雙手，並以繩索勒住她脖子，恐嚇「如不復合就要同歸於盡」，挾持她到旅館控制4小時，案發後雙方調解成立，台中地院依妨害自由罪將他判刑5月，緩刑2年。

判決書指出，41歲的楊男與王女曾是男女朋友，2人曾有同居關係，去年8月間分手後，相約於同年9月22日，由王女至中市向楊男取回先前同居寄放在楊男住處的行李。

同月22日晚間，王女依約搭坐高鐵抵達台中高鐵站，楊則駕車至高鐵站載王女。楊將車開往中市南屯區筏子東街高鐵橋下方路段，將車停靠路旁，在車內向王女要求復合被拒拒絕。 楊男因而憤恨不滿，將王女智慧型手機取走並加以關機，使王女無法對外聯絡，再取出預備之膠帶及繩索，強行綑綁王女身體及雙手，王女於遭綁過程中曾試圖開啟車門欲逃離，然仍遭楊男抓回車內，

楊並以繩索勒住王女頸部，對王女恐嚇「如不復合就要同歸於盡」，使王女聽聞後心生畏懼，王因遭楊以繩索綑綁身體、雙手及勒住頸部，而受有頸部擦挫傷、雙手部擦挫傷等傷害。

隨後，楊男駕車載王女至中市南區德祥街春天國際旅館房間內， 楊在房間內，仍情緒激動，向王女要求復合，王女為求自身安全，只好假意出言安撫楊，楊情緒稍緩和之後，始將王女智慧型手機歸還王，她即撥打電話給龔姓友人，並於電話中向龔稱「妳不知道我在哪裡嗎？」，而向龔暗示應留意其手機定位位置。

王女再伺機透過手機LINE通訊軟體傳送「救我」、「開了」、「215房」等訊息給龔女，並開啟其手機定位功能，使龔女得透過王之手機定位功能知悉她現在旅館內且急需救援。