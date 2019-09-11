親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

影／投下36公噸炸彈！美軍空襲炸翻伊斯蘭國據點

枋寮鄉政顧問李孟居訪港失聯 國台辦指其涉嫌國安罪

分手女拒絕復合最是凶險 他勒她脖子控制4小時

2019-09-11 11:50聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

楊男與王女曾為男女朋友，兩人分手後，王女要取回放在楊住處的行李，楊男要求復合被拒，以繩索捆綁王女雙手，並以繩索勒住她脖子，恐嚇「如不復合就要同歸於盡」，挾持她到旅館控制4小時，案發後雙方調解成立，台中地院依妨害自由罪將他判刑5月，緩刑2年。

判決書指出，41歲的楊男與王女曾是男女朋友，2人曾有同居關係，去年8月間分手後，相約於同年9月22日，由王女至中市向楊男取回先前同居寄放在楊男住處的行李。

同月22日晚間，王女依約搭坐高鐵抵達台中高鐵站，楊則駕車至高鐵站載王女。楊將車開往中市南屯區筏子東街高鐵橋下方路段，將車停靠路旁，在車內向王女要求復合被拒拒絕。 楊男因而憤恨不滿，將王女智慧型手機取走並加以關機，使王女無法對外聯絡，再取出預備之膠帶及繩索，強行綑綁王女身體及雙手，王女於遭綁過程中曾試圖開啟車門欲逃離，然仍遭楊男抓回車內，

楊並以繩索勒住王女頸部，對王女恐嚇「如不復合就要同歸於盡」，使王女聽聞後心生畏懼，王因遭楊以繩索綑綁身體、雙手及勒住頸部，而受有頸部擦挫傷、雙手部擦挫傷等傷害。

隨後，楊男駕車載王女至中市南區德祥街春天國際旅館房間內， 楊在房間內，仍情緒激動，向王女要求復合，王女為求自身安全，只好假意出言安撫楊，楊情緒稍緩和之後，始將王女智慧型手機歸還王，她即撥打電話給龔姓友人，並於電話中向龔稱「妳不知道我在哪裡嗎？」，而向龔暗示應留意其手機定位位置。

王女再伺機透過手機LINE通訊軟體傳送「救我」、「開了」、「215房」等訊息給龔女，並開啟其手機定位功能，使龔女得透過王之手機定位功能知悉她現在旅館內且急需救援。

龔女即於同日下午駕車抵達旅館外，此時因楊男情緒已遭王女安撫下來，方願意恢復王女行動自由，並同意王弈媗離開旅館乘坐龔女車離去，即以此方式剝奪王女行動自由4小時。經被害人報警處理。

楊男與王女曾為男女朋友，楊男要求復合被拒，以繩索捆綁王女雙手，並以繩索勒住她脖子...
楊男與王女曾為男女朋友，楊男要求復合被拒，以繩索捆綁王女雙手，並以繩索勒住她脖子，恐嚇「如不復合就要同歸於盡」，台中地院依妨害自由罪將他判刑5月，緩刑2年。圖／本報資料照
分享

高鐵行李恐嚇
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

A游泳選手服裝費 泳協許東雄等4人遭起訴

2019-09-11 11:50

毆打男友還叫狗咬人 「野蠻女友」處拘役30日

2019-09-11 09:17

水利會怒了！劣果文旦丟灌溉水圳 恐涉重刑

2019-09-11 09:16

女童看成人影片「想像」被玷辱？他一審重判 二審無罪

2019-09-11 09:02

獨／免職後再判有罪 林俊佑：將持續爭取公平正義

2019-09-10 23:21

推薦參選人涉賄定讞 民進黨連坐遭罰115萬元

2019-09-10 19:14

越南特種兵來新竹工地打工 海巡強力壓制查獲

2019-09-11 12:04

北市廈門街調酒師命案 死者女友與閨蜜4人再獲不起訴

2019-09-11 12:04

為償債 越南母與同居人竟誘騙未成年女兒來台下海

2019-09-11 12:00

影／曾洗劫新光千金豪宅 他再犯蒙面強盜案遭聲押獲准

2019-09-11 11:58

婦誆投資台中美髮院合建豪宅 被控17年詐近3億人間蒸發

2019-09-11 11:41

律師6年收入上千萬 積欠勞健保等135萬遭管收

2019-09-11 11:26

台商赴陸包二奶還播種 結褵30年妻婚姻遭毀求償500萬

2019-09-11 11:21

影／賊男拷貝女友公司鑰匙 趁員工下班潛入偷6萬

2019-09-11 11:13

嘉縣議員王焜玄涉賄選 一審判刑4年、褫奪公權6年

2019-09-11 10:33

被司法耽誤的女主播 桃檢襄閱化身特派記者播新聞反賄

2019-09-11 10:29

八年級生騎車載人自撞安全島滿地血 原來兩人都喝酒

2019-09-11 10:12

北監懇親／重刑犯會兒 心疼他在外面「也被關」

2019-09-11 00:42

合茂科技前負責人 欠稅被管收

2019-09-11 00:38

私審幼童判拘役 林俊佑：無奈又感慨

2019-09-11 00:17

475名志願役士兵不滿廢物說怒提告 網紅陳沂獲不起訴

2019-09-10 19:16

先生酒駕撞死人讓老婆頂替 夫妻良心不安才自首

2019-09-10 18:46

成醫同事提聚餐照駁排擠 林光宇：將申請復職

2019-09-10 18:31

協助洗錢又逃稅4000萬 合茂科技前負責人遭管收

2019-09-10 18:14

騎車跨越雙白線出車禍 女面對求償稱：我傷更重

2019-09-10 17:06

工會幹部請公假研習遭拒 勞動部認校方不當勞動行為

2019-09-10 16:16

鄭文燦曾讚「青農典範」 有機菜園竟改種大麻遭判刑5年

2019-09-10 15:12

陳菊以訟止謗射5箭 自訴費鴻泰「第1箭」嘗敗

2019-09-10 14:32

追車殉職警薛定岳未婚妻 千字喊話總統

2019-09-10 13:58

遭控海上賣北韓7千噸柴油 金穗輪船主二審仍無罪

2019-09-10 13:30

前檢察官林俊佑私審幼童判拘役 花檢研議是否上訴

2019-09-10 12:58

不滿遭指是高敏慧涉貪案檢舉人 廖本煙控林金結誹謗

2019-09-10 12:53

為女闖幼兒園私審幼童 前檢察官林俊佑判拘役40天

2019-09-10 12:27

新竹擴大取締白牌車 開出可罰10萬元的2張罰單

2019-09-10 12:18

男子法院撞死妻子和律師判死 更審再次勘驗關鍵畫面

2019-09-10 12:08

旗山機車墜落邊坡釀雙亡 女車主女兒認屍：不是我媽

2019-09-08 12:19

冒牌色淫師搭訕妙齡女 坐客運一路從桃園猥褻到台北

2019-09-04 08:25

性侵嫌犯獲釋後竟串證被害男童 南檢再聲押獲淮

2019-09-03 11:31

特斯拉撞女騎士又撞保時捷 10車毀損2人受傷

2019-08-31 13:26
看更多

熱門文章

影╱Gogoro遭開山刀砍得稀爛 疑嫌不滿被規勸才失控暴走

2019-09-10 19:44

「老婆恨爸媽，我當然敢殺」大社命案小情侶遭求處重刑

2019-09-10 14:34

陳菊以訟止謗射5箭 自訴費鴻泰「第1箭」嘗敗

2019-09-10 14:32

逢甲煎包妹曝近況！4姊妹顏值逆天 網：還缺女婿嗎

2019-09-10 20:00

新竹擴大取締白牌車 開出可罰10萬元的2張罰單

2019-09-10 12:18

影╱貨車後車斗門擊中對向騎士 男子墜地枉死

2019-09-10 19:25

為女闖幼兒園私審幼童 前檢察官林俊佑判拘役40天

2019-09-10 12:27

情侶溺斃蘭潭水庫 生前還在堤防上比愛心

2019-09-10 14:58

水利會怒了！劣果文旦丟灌溉水圳 恐涉重刑

2019-09-11 09:16

女童腿骨外露慘死 律師：他天真認為去國術館可喬好

2019-09-10 12:19

三兄弟熱血騎車環島原因好幽默 網笑：再下去會變貪吃蛇

2019-09-10 14:24

鄭文燦曾讚「青農典範」 有機菜園竟改種大麻遭判刑5年

2019-09-10 15:12

用生命維修？冷氣裝在「驚險位置」 網批屋主：會害死人的

2019-09-11 10:37

搭火車暈坐博愛座 她寫紙條放腿上沒人叫醒被暖翻

2019-09-10 22:02

追車殉職警妻千言文 基層警喊：不要一命換一嘉獎

2019-09-10 16:14

直播主連千毅傳遭留言恐嚇「擊殺」 警鎖定1對象

2019-09-10 12:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top