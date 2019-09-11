A游泳選手服裝費 泳協許東雄等4人遭起訴

2019-09-11 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



游泳協會前理事長許東雄被踢爆兩度以「購買選手服裝」為名目，向政府申請補助款共5萬7600元，另許妻陳金鳳偽簽許東雄名義領取「國中區游泳分齡賽」裁判費3028元。台北地檢今依詐欺取財、偽造文書罪起訴許、陳女及盧姓、柯姓廠商。

時代力量立委黃國昌去年爆料，指許東雄一方面向體育署申請補助款，另方面又對外向民間廠商募集贊助，且去年1月6日南投舉行「全國中區游泳分齡賽」台北則有「全中運選拔賽」，但許東雄僅現身南投視察，未擔任比賽裁判，卻簽名領取3028元裁判費，涉詐欺取財。

檢調獲報，指泳協分別在「2016日本東京游泳公開賽」、「2016年香港長池游泳錦標賽」，各向體育署請領了2萬7600元、3萬元補助服裝採購費。許東雄指使擔任「泳協會長特助（無給職義工）」的妻子陳金鳳，向廠商索取假發票，再向體育署核銷經費。

檢方查出，泳協兩度以「購買選手服裝」為名目，向政府申請補助款共5萬7600元，但其實已長期接受民間廠商的免費服裝贊助。雖許氏夫妻與廠商均否認，但實際上廠商未出貨，相關證據也顯示廠商知情。

此外，去年1月6日，台北舉辦全中運選拔賽，南投則有全國中區游泳分齡賽，兩地同時比賽。許東雄被檢舉兩邊都簽領裁判費，涉嫌詐欺南投部分的3028元款項。

許東雄堅決否認雙重領錢，辯稱當天中午比賽告一段落後，即搭乘高鐵前往南投，以理事長的身分關心賽務與選手狀況，結束後傍晚再趕回台北，並未領取南投全國中區游泳分齡賽裁判費，而在台北舉辦的全中運選拔賽，確有請領裁判費用。

檢方查出，具領清冊上確實有「許東雄」簽名，陳金鳳眼見紙包不住火，坦承自己偽造丈夫簽名領取，表示因見丈夫忙碌，所以自作主張幫忙領取，後來怕被發現又動了一次手腳，偽造一份許沒簽名的清冊。

檢方認定，許等4人涉詐欺取財罪，依法起訴，另起訴陳金鳳涉犯兩次偽造文書；至於許東雄被懷疑詐領南投裁判費部分，因罪嫌不足，獲不起訴。