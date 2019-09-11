婦誆投資台中美髮院合建豪宅 被控17年詐近3億人間蒸發

2019-09-11 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



「嚴逞詐騙，盡速破案，還我血汗錢！」立委張廖萬堅今天陪同近20名詐騙受害者自救會成員出面控訴，60多歲許姓婦人在南屯區巷弄裡開設髮廊，17年來與鄰居搏感情，鼓吹投資髮廊補習班、跟會、七期惠中路土地投資買房，受騙民眾多達30多人，詐騙金額近3億，被害人事後才發現，許婦早年在台北因詐欺案通緝才轉移陣地到台中，出面說明許婦詐騙手法，盼「不要再有人受騙了！」立委張廖萬堅呼籲，檢警應加速偵辦速度，由於許婦以及其親屬皆已行蹤不明，恐有潛逃再行詐騙之虞。

自救會代表鄭小姐說，她是這家髮廊鄰居，也是常客，剛開始許婦以投資美髮補習班100萬元，每個月可獲利兩萬五、投資土地建設一百萬則每個月兩萬元的紅利等手法，後來鼓吹辦房屋抵押貸款來投資，直到今年7月東窗事發後，許婦竟人間蒸發，租屋處人去樓空。

鄭小姐指出，當知道受騙後才發現，原來這麼多常客受害，每位受害者被騙超過千萬元，金額累計2億7千多萬，因此成立自救會；但報警後，警方以偵查不公開，未能有進一步消息，受害者擔心許婦另覓他處再行詐騙，會有更多的受害者，因此自救會成員挺身而出，避免再有人受騙上當。

自救會成員90歲宋姓阿媽說，她在92年時便結識許婦，許婦對她「比自己親身兒子還好」，情同母女，許婦提出土地開發與建商合建蓋樓、互助會等，她都拿退休金、子女給的孝親費全數交給許婦投資，沒想到竟是騙局一場，一輩子辛苦掙來的積蓄全部付諸流水。