律師6年收入上千萬 積欠勞健保等135萬遭管收

2019-09-11 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



陳姓律師6年多來積欠勞健保費80多萬元、滯欠綜合所得稅及使用牌照稅、交通罰鍰等總計135萬元，而行政執行署台南分署調查，這段期間受託擔任訴訟代理人達236件，推估執行業務收入達千萬元以上，迄今僅清償欠款6萬多元，昨天經拘提到案並向台南地院聲請管收獲准。陳表示執業收入均妻子收受；現已連絡家人，協商清償事宜。

台南分署指出，陳滯欠綜合所得稅及罰鍰、使用牌照稅、交通罰鍰、燃料費、健保費、勞保費等，逾期不履行，經財政部南區國稅局台南分局、台南市政府財政稅務局、交通局、公路總局嘉義區監理所台南監理站、衛福部中央健康保險署南區業務組及勞動部勞工保險局移送台南分署強制執行，總金額135萬元。

行政執行官林家禾調查發現，陳現為執業律師，自2013年至2019年間受委託擔任訴訟代理人案件達236件，推估執行業務收入達千萬元以上，然而，2013年迄今卻僅清償欠款6萬多元，與其收入金額顯不相當。

林昨天拘提陳到場時，詢及陳執業收入的流向，陳表示，執業收入均由妻子收受。陳當場察覺情況不對，立即打電話連絡家人，表明願意以分期方式清償債務，但與分署所提先行繳納部分款項再分期有落差。