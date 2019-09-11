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影／賊男拷貝女友公司鑰匙 趁員工下班潛入偷6萬

2019-09-11 11:13聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市第六警分局在今年3月間獲報，西屯區某間旅行社遭竊賊潛入，偷走櫃台內現金6.7萬元，警方根據業者所提供的監視器畫面，認為竊賊對於環境十分熟悉，不排除是內賊所為，經調閱路口監視器清查後，發現涉案人是該旅行社女員工的黃姓男友，他偷走女友的公司鑰匙後拷貝，再潛入行竊，全案依竊盜罪函送後，台中地檢署依法起訴。

台中市第六警分局市政所表示，今年3月間接獲西屯區旅行社業者報案，一名男性竊賊在18日晚間6時許潛入辦公室內，偷走現金6.7萬餘元，警員到場發現，現場並無工具破壞痕跡，疑似熟人所為。

市政所表示，調閱店內監視錄影帶，發現竊賊趁下班公司無人，拿取鑰匙熟練的開門，並將裝有現金的袋子拿走並騎車逃逸，警方循線調閱監視器，發現是該公司女員工的黃姓男友涉有重嫌，因此將其通知到案說明，全案依竊盜罪移送地檢署並經起訴在案。

市政所調查，黃姓男子（27歲）平日靠打零工生活，一時缺錢花用，暗自把女友的公司當作下手目標，黃知道女友早上經常要去公司開門，身上備有一把公司鑰匙，又因較為熟悉公司的作業流程，因此趁女友不注意將公司鑰匙拿走，再騎乘女友機車至公司行竊。

台中市黃姓男子在今年3月間暗自拷貝女友公司的鑰匙，進入女友位於西屯區的公司行竊6...
台中市黃姓男子在今年3月間暗自拷貝女友公司的鑰匙，進入女友位於西屯區的公司行竊6.7萬元，全案依竊盜罪送辦後，台中地檢署偵結起訴。記者陳宏睿／翻攝
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旅行社竊盜台中市
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