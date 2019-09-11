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嘉縣議員王焜玄涉賄選 一審判刑4年、褫奪公權6年

2019-09-11 10:33聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義縣議員王焜玄被檢方控去年選舉期間涉嫌賄選，選後一直遭羈押，嘉義地方法院法官在上月11日諭知王以150萬元交保，限制出境出海，王隔天宣誓就職，嘉義地方法院今天判王有期徒刑4年、褫奪公權6年，全案仍可上訴。

王焜玄委任律師陳澤嘉表示，目前未收到判決書不清楚判決理由，待收到判決書將研議上訴，堅決捍衛清白！

王焜玄被控涉及多起現金買票案，嘉義地檢署及第6選區落選頭、前縣議員張貴忠，去年底先後提起民事當選無效之訴，嘉義地方法院判當選無效，王提上訴，台南高分院上月開準備程序庭。

法官調查，王焜玄去年選舉期間陸續指示許姓、林姓樁腳等人統計村鄰內有投票權人數，王再拿錢給樁腳進行買票。王焜玄矢口否認涉案，許姓樁腳等7人坦承買票，其中許姓樁腳等4人否認與王共同買票。

合議庭認為，王焜玄等人收受賄賂的手段、金額，所為敗壞選風，助長賄選，使真正民主政治無以建立。

許姓、林姓、洪姓和劉姓樁腳等4人均請求法官予以緩刑之宣告，合議庭認為，4人均是直接受被告王焜玄所託，請他們等代為在其所分配之鄰進行買票之人，然許姓樁腳等4人並未坦認與王焜玄共同犯罪，因此分別處以1年到1年9個月不等刑期，褫奪公權2年到4年。

嘉義地方法院審理嘉義縣議員王焜玄涉嫌賄選一案，今天宣判王有期徒刑4年、褫奪公權6...
嘉義地方法院審理嘉義縣議員王焜玄涉嫌賄選一案，今天宣判王有期徒刑4年、褫奪公權6年，全案仍可上訴。圖/本報資料照
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樁腳嘉義
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