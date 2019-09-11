被司法耽誤的女主播 桃檢襄閱化身特派記者播新聞反賄

2019-09-11 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



正副總統、立委大選將於明年1月11日投票，檢調查賄已展開應戰，桃園地檢署為宣導反賄選，觀護人室特別邀請桃檢新上任的首位女襄閱林秀敏擔任「獨立特派員」，並自製新聞片頭由她播報反賄資訊，林秀敏也透露，擔任檢察官前其實最想當記者，也藉這次機會一圓學生時期的新聞夢。

桃檢觀護人室指出，今年反賄以「i幸福 News Uber」為主題，除了新創臉書粉絲專頁，也製作新聞片頭，同時在各社群媒體露出，目的是讓更多人了解反賄選資訊；而昨天首波發布的短片中，桃檢發言人襄閱主任檢察官林秀敏一改面對鏡頭說明案情慣例，而是搖身一變成了獨立特派員。

觀護人室說，希望藉著反賄活動，翻轉檢察官過去給民眾嚴肅形象，改以清新、專業面貌，不定期將桃檢的反賄資訊播報給民眾，昨發布的反賄新聞中，還包括桃檢自行設計的百張反賄問安貼圖，讓有每天傳Line問候的民眾可以下載。

林秀敏也說，為了宣導反賄全力配合，加上年輕時時受到美國影集「洛城法網」影響，對於法律人、新聞界充滿嚮往，學生時期最嚮往的職業還是記者，雖然最終仍選擇走法律這條路，但這次有機會藉反賄宣導影片擔任特派員，也是一圓當年的新聞夢。

桃檢檢察長郭文東則說，反賄宣導除舉辦活動，也希望跟上「指傳媒」風潮，除不定期製播「i幸福 News Uber新聞快遞」，民眾對於反賄相關資訊也可以上桃檢網站查詢。https://www.tyc.moj.gov.tw/294079/666588/666623/Nodelist?fbclid=IwAR2dJehTnUuN43u--_ykdS8mc7-fNPnrEXeVQNO14GcJD3JCksVs0XObugE