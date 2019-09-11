毆打男友還叫狗咬人 「野蠻女友」處拘役30日

2019-09-11 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南地院審酌，邱女為成年人，竟不知控制自我情緒，僅因與蔡發生口角即動手毆打蔡，致蔡受有左顴骨、右腕鈍傷，認邱女犯傷害罪，處拘役30日。示意圖／ingimage授權 分享 facebook

35歲邱姓女子去年7月與蔡姓同居男友因故起口角，邱女暴怒持物毆打蔡，蔡伸出右手阻擋，致左顴骨、右腕鈍傷，趁他想離開，還唆使飼養的狗咬人，蔡不堪被打而分手，並提家暴傷害告訴，邱女否認打人，表示拿起酒瓶作勢要打對方，他往後退，不慎撞到魚缸上的木板才受傷，經警員現場勘驗，卻與傷勢部位不吻合，台南地院認邱女犯傷害罪，處拘役30日，可上訴。

台南地院審酌，邱女為成年人，竟不知控制自我情緒，僅因與蔡發生口角即動手毆打蔡，致蔡受有左顴骨鈍傷、右腕鈍傷等傷害，造成蔡身心受創，所為應予責難。院方考量其犯罪動機、目的、手段，及兼衡其素行、智識程度、家庭經濟狀況，及犯罪後否認犯行，迄未與蔡和解賠償損害或獲得諒解等一切情狀，處拘役30日，可易科罰金。

判決指出，邱女與蔡前為男女朋友，同住在台南市北區。去年7月23日晚間8時45分許，兩人因故起口角，邱女持物毆打蔡，蔡並伸出右手阻擋，致其受有左顴骨鈍傷、右腕鈍傷等傷害，報警處理。

邱女辯稱，兩人發生口角後，蔡推她，致她坐回沙發，她便拿起酒瓶要站起來，做樣子要打蔡，他便往後退，頭右邊眉毛尾巴撞到魚缸上面木板才受傷。

判決表示，據醫院驗傷診斷書，蔡受傷處為左邊顴骨後方較靠近耳朵處位置，並非右邊眉毛，受傷處位在左耳前方，而非人臉顴骨最突處。經檢察官指揮員警至邱女住處魚缸拍照，發現該木板突出魚缸甚多，若事發過程如邱女所述，何以受傷部位並非在右邊顴骨、鼻子，而在左邊顴骨較靠耳朵處呢？

蔡證稱，事發時住處內魚缸並無該木板存在。他說，邱女毆打其左顴骨處後，趁他想離開時，唆使飼養的犬隻咬其左踝致傷。但無任何其他證據證明狗會咬傷蔡是邱女指使且狗也有鍊子綁住，法官認難以認定邱女有何過失。