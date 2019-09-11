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關渡大橋變「關渡X橋」 淡水人火大

水利會怒了！劣果文旦丟灌溉水圳 恐涉重刑

2019-09-11 09:16聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

麻豆大圳嘉南支線遭人棄置高達兩公噸（約2000顆）文旦劣果，嘉南農田水利會立即雇...
麻豆大圳嘉南支線遭人棄置高達兩公噸（約2000顆）文旦劣果，嘉南農田水利會立即雇工清除。圖／台南市農業局提供
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台南市麻豆大圳嘉南支線6日遭人棄置高達兩公噸（約2000顆）文旦劣果。麻豆區公所和環保局立即在麻豆區寮部里查獲偷倒農民，該農民坦承「因貪圖方便」，直接將裂果文旦丟棄麻豆水圳，環保局依違反廢棄物清理法告發，念及因初犯，開出1200元罰單。

因目前正值二期水稻灌溉期間，嘉南農田水利會對農民私自將廢棄果實傾倒入灌溉排水圳路中，提醒這是嚴重違法行為、將以違反水利法送辦。

水利會說，農民收成後將一些落果隨手丟棄在嘉南農田水利會圳路中，導致大量柚子阻塞閘門，影響輸水安全，適逢嘉南農田水利會二期水稻灌溉期間，小心此舉觸法。

依據水利法第 63-3條灌溉事業設施禁止下列行為中，第七項妨礙灌溉設施安全之行為，可依該法第 93-3條第3項處處新台幣1萬元以上5萬元以下之罰鍰，另如因卡住水門等設施致災，亦可能觸及水利法第 94-1條致生公共危險者，處5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上500萬元以下罰金。因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。致重傷者，處3年以上、10 年以下有期徒刑。

水利會指出，上述罰則不輕，果農要避免觸法，麻豆清潔隊已表示柚農可在夜間先將裂果打包成袋，通知清潔隊日間協助清運，也可自行運到麻豆轉運站，如亂丟棄物可罰1200到6000元罰鍰，每年文旦季清潔隊都會在產區各里宣傳和廣播有清運裂果文旦的服務，果農要多加利用。

農民文旦農田水利會
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