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女童看成人影片想像被玷辱？他一審重判 二審無罪

2019-09-11 09:02聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

小4女童告訴同學「看過男生的性器官」，被男同學取笑，再告訴老師遭父親友人潘男脅迫為他口交，一審依加重強制性交罪將他判刑10年；二審查出女童證詞反覆、遭性侵時間無法確認，並查出女童曾看成人影片，不排除指證情節來自觀看的口交畫面，「想像」是她親身經歷，遂以查無積極證據判他無罪。

檢方起訴指出，潘男是女童父親的友人，於2016年間借住在女童父親家裡，同年7、8月間，在女童房間內，以強壓女童頭部靠近他下體，迫使女童為他口交，先後得逞共兩次。至2018年3月間，女童在學校向其老師提及此事，經學校通報後始循線查獲，一審依強制性交罪將他判刑10年，他不服提起上訴。

二審合議庭查出，女童在警詢、及檢察官偵查時證稱，潘男「完全沒說任何一句話」，亦無任何強暴脅迫恐嚇，只把她的頭輕輕壓向他尿尿的地方，她也不知道為什麼，就把嘴巴打開含住對方生殖器。

但女童向老師稱「因為叔叔讓我看，叔叔把拉鍊拉下來，問我敢不敢吃，還叫我舔」，與前者證詞內容完全不成，產生矛盾。若在未被強暴脅迫之當下，僅因潘輕輕壓住她頭部靠近他裸露之生殖器，她果真感到害怕或不能接受，閉口轉頭猶恐不及，如何會為他口交。

女童指證情節是否嫁接其他視覺記憶片段？合議庭查出女童及其母均證稱女童曾有看過成人影片，女童有無可能錯接其觀看之口交畫面為親身經歷？並非毫無疑問之處。 女童指述的案發時間，在警詢、偵查中詢問，反覆於二年級升三年級暑假、三年級升四年級暑假、三年級寒假、四年級寒假之間，無從確認；更令人懷疑她所陳述之事件，究係親身經歷，或僅係移植其他影像畫面，當做真實事件？

同時，女童遭兩次侵害時，她的兩個妹妹及媽媽都在家。女童遭性侵害後，仍會主動找潘男聊天，互動密切，且會一起玩、聊天，過程中被害人很自然、開心，全無害怕的感覺，行為舉止未見遭受重大侵害事件後，常見之畏懼、憤怒，或壓抑、逃避之情緒。因此，被害人是否確實經歷其所述之被害事件，不能不令人有所懷疑。

本案啟動調查，是因女童曾向同班同學私下透露「看過男生的性器官」，經同學間口耳相傳後，男同學起鬨以女童「看過男生性器官」取笑她，女童不堪同學取笑，眼神無助，羞愧至眼淚快掉下來，老師私下詢問女童。

女童陳稱「老師我告訴妳，我真的有看過男生的那個地方」，其眼神充滿了有一點點的神奇，並自覺有點驕傲，「覺得別人都沒有做過，她做了這件事」。

則本件對於極需同儕同理關懷的女童而言，確有可能為引起同學注意關懷，而故意炫耀誇示自己見聞經歷，以博取同儕注目之心理取向；為維護自己顏面，有可能將其在成人影片中所見過口交畫面，「想像」為自己所親身經歷之事實，而向老師說明。

合議庭依女童證述，既存有諸多疑點與矛盾，且有不符常理常情重大瑕疵，查無其他積極證據證明潘男性侵害犯行，遂撤銷一審有罪判決，改判潘男無罪。

女童遭父親友人潘男脅迫為他口交，一審將潘判刑10年；二審查出查出女童曾看成人影片...
女童遭父親友人潘男脅迫為他口交，一審將潘判刑10年；二審查出查出女童曾看成人影片，不排除指證情節來自觀看的口交畫面，「想像」是她親身經歷，遂以查無積極證據判他無罪。圖／本報資料照
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器官性侵寒假
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