475名志願役士兵不滿廢物說怒提告 網紅陳沂獲不起訴

2019-09-10 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



網紅陳沂去年8月兩度在臉書上直播，稱「大部分志願役都是廢物」，平均1分鐘就提到一次「廢」，多達475名志願役士兵認為遭受辱罵，提告妨害名譽。士林地檢署日前偵結，檢察官認為陳沂的「廢物說」並沒有指名特定對象，構成要件不符，以不起訴處分。

不起訴書指出，陳沂去年8月23日晚上11時許，在澳洲布里斯本用臉書直播，她直播中第4分18秒至第8分35秒，提到「大部分的志願役都是廢物」等言論，同年月26日晚上10時許，她二度直播，從第1分4秒至第16分48秒，再度重申廢物說觀點，兩度直播中約有20多分鐘，提到至少20次「廢」，平均每分鐘講一次。

澎湖、橋頭、金門地檢署轄區的469名志願役士兵，不滿陳沂「廢物說」，提告刑法309條公然侮辱罪和313條妨害性用罪。

陳沂辯稱，根本不認識告訴人，他們提告是想「對號入座」，覺得自己是口中大部分志願役嗎？希望他們不要這樣說自己。

檢察官調查，全台志願役有23萬人左右，其中3名告訴人稱，不認識陳沂，且她在直播中沒有指名誰是廢物。