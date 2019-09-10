推薦參選人涉賄定讞 民進黨連坐遭罰115萬元

相關新聞
先生酒駕撞死人讓老婆頂替 夫妻良心不安才自首2019-09-10 18:46
協助洗錢又逃稅4000萬 合茂科技前負責人遭管收2019-09-10 18:14
騎車跨越雙白線出車禍 女面對求償稱：我傷更重2019-09-10 17:06
貨車後車斗門擊中對向騎士 男子墜地枉死2019-09-10 19:25
475名志願役士兵不滿廢物說怒提告 網紅陳沂獲不起訴2019-09-10 19:16
電扶梯偷拍女子裙底 男被正義哥當場抓包2019-09-10 19:13
成醫同事提聚餐照駁排擠 林光宇：將申請復職2019-09-10 18:31
工會幹部請公假研習遭拒 勞動部認校方不當勞動行為2019-09-10 16:16
鄭文燦曾讚「青農典範」 有機菜園竟改種大麻遭判刑5年2019-09-10 15:12
陳菊以訟止謗射5箭 自訴費鴻泰「第1箭」嘗敗2019-09-10 14:32
追車殉職警薛定岳未婚妻 千字喊話總統2019-09-10 13:58
遭控海上賣北韓7千噸柴油 金穗輪船主二審仍無罪2019-09-10 13:30
前檢察官林俊佑私審幼童判拘役 花檢研議是否上訴2019-09-10 12:58
不滿遭指是高敏慧涉貪案檢舉人 廖本煙控林金結誹謗2019-09-10 12:53
為女闖幼兒園私審幼童 前檢察官林俊佑判拘役40天2019-09-10 12:27
新竹擴大取締白牌車 開出可罰10萬元的2張罰單2019-09-10 12:18
男子法院撞死妻子和律師判死 更審再次勘驗關鍵畫面2019-09-10 12:08
偷香油錢2嫌 一個月後車禍雙亡2019-09-10 00:40
陳明文掉錢風波 檢調閱高鐵監視器2019-09-10 00:36
罹癌妻求去 分產法官判他多一點2019-09-10 00:31
女和閨蜜起爭執 竟餵她4月大孩子吃FM22019-09-09 23:48
小王約砲電話被人夫接到 馬上掛斷電話馬腳已露2019-09-09 23:17
影／訪「泡麵廟」抱走8箱泡麵 後悔歸還卻來不及了2019-09-09 19:58
大潤發手扶梯故障 7旬老婦摔傷右肩粉碎骨折2019-09-09 19:55
男子亂傳私菸案假消息遭移送 法院裁定不罰2019-09-09 18:34
金門衛生局長酒後對醫動粗 記過2次暫調回金縣府2019-09-09 17:34
想貸款先交提款卡供收利息？ 女子錢沒借到變詐騙被告2019-09-09 16:31
騙徒冒充從事景觀設計 攜出佛像估價一去不返被判刑2019-09-09 15:12
上兵遭誤殺主嫌跑了遭轟 屏東地院：無串證之虞才交保2019-09-09 15:10
公車煞車老翁沒坐穩跌倒身亡 司機無罪變有罪！2019-09-09 15:01
越南女違規超車撞玉蘭花阿嬤 法院判過失責任各一半2019-09-09 14:38
追劇神器「千尋盒子」 9名業者侵權遭起訴2019-09-09 14:03
民進黨新世代黨內互打 余信憲告贏黃薪哲2019-09-09 14:01
旗山機車墜落邊坡釀雙亡 女車主女兒認屍：不是我媽2019-09-08 12:19
冒牌色淫師搭訕妙齡女 坐客運一路從桃園猥褻到台北2019-09-04 08:25
性侵嫌犯獲釋後竟串證被害男童 南檢再聲押獲淮2019-09-03 11:31
特斯拉撞女騎士又撞保時捷 10車毀損2人受傷2019-08-31 13:26
街友大調查／他是「街友皇帝」 見證萬貫家財乞丐命2019-08-29 00:18
影／優秀警追酒駕身亡 侯友宜趕往醫院：令人痛心2019-08-28 20:22
熱門文章
嘉市蘭潭水庫撈起少女浮屍 11小時後發現男友遺體2019-09-10 09:07
「老婆恨爸媽，我當然敢殺」大社命案小情侶遭求處重刑2019-09-10 14:34
影／訪「泡麵廟」抱走8箱泡麵 後悔歸還卻來不及了2019-09-09 19:58
嘉市蘭潭水庫打撈起少女浮屍 同行男友卻失蹤2019-09-10 01:47
驚！3公尺長蛇闖雞舍想吃雞 居民攔警車求助2019-09-10 10:22
目睹心愛的與男親吻擁抱 生氣的少年與友性侵她2019-09-10 07:01
新竹擴大取締白牌車 開出可罰10萬元的2張罰單2019-09-10 12:18
為女闖幼兒園私審幼童 前檢察官林俊佑判拘役40天2019-09-10 12:27
少女、男友落水溺斃 蘭潭水庫今年已有9人身亡2019-09-10 10:02
小王約砲電話被人夫接到 馬上掛斷電話馬腳已露2019-09-09 23:17
懇請蔡英文！ 殉職警未婚妻深夜千字文喊話2019-09-10 10:40
蘭潭水庫溺斃多有「鯉魚精」害人？ 警方：無稽之談2019-09-10 11:11
檢察官聽少女說夢到「爸和5個男人摸我」 她爸竟被起訴2019-09-09 19:57
女童腿骨外露慘死 律師：他天真認為去國術館可喬好2019-09-10 12:19
三兄弟熱血騎車環島原因好幽默 網笑：再下去會變貪吃蛇2019-09-10 14:24
影／台南市南區大林國宅清晨火災 獨居老婦人灼傷送醫2019-09-10 03:57
高雄鳥松豪宅搶案攻堅畫面曝光 路人驚呼「嚇死人」2019-09-09 21:47
直播主連千毅傳遭留言恐嚇「擊殺」 警鎖定1對象2019-09-10 12:25
陳明文掉錢風波 檢調閱高鐵監視器2019-09-10 00:36
追車殉職警妻千言文 基層警喊：不要一命換一嘉獎2019-09-10 16:14
陳菊以訟止謗射5箭 自訴費鴻泰「第1箭」嘗敗2019-09-10 14:32
老翁開轎車遭2大卡車左右夾撞 車體變形受困飽受驚嚇2019-09-10 11:49
影／女騎士路過取走愛犬骨灰存花盆 寵物店主：快還我2019-09-10 13:04
離婚要監護權 卻把2歲女童打到全身是傷2019-09-10 12:10
女顧客買咖啡豆遭偷拍 查出烘豆坊老闆安裝密錄器2019-09-10 10:45
台中街頭凌晨7車13人持球棒狂敲鼓譟 被逮辯：慶生啊！2019-09-10 09:09
台南女子到商店拿糖果未結帳被PO上網 店家：限3天還錢2019-09-10 11:14
偷香油錢2嫌 一個月後車禍雙亡2019-09-10 00:40
越南特種兵當非法移工 海巡人員辛苦奔跑逮到飛毛腿2019-09-10 10:43
長興老董豪宅遭搶破案 4男女落網2019-09-09 22:28
鄭文燦曾讚「青農典範」 有機菜園竟改種大麻遭判刑5年2019-09-10 15:12
電動機車瞬間燒到剩骨架 一旁小孩嚇哭2019-09-09 21:48
高雄豪宅搶嫌 曾強盜新光千金2019-09-10 00:38
墾丁逮2人乘膠筏潛水打魚 20公斤漁獲合計至少罰6萬元2019-09-10 10:55
殉職警未婚妻陳情蔡總統 警署：酒駕照抓、取消績效2019-09-10 14:29
情侶溺斃蘭潭水庫 生前還在堤防上比愛心2019-09-10 14:58
女和閨蜜起爭執 竟餵她4月大孩子吃FM22019-09-09 23:48
影╱北機隊長好悍 親率海巡艦隊趨陸船守護萬里蟹2019-09-10 13:32
偷拍裸照強逼聽障女嘿咻 貨運司機判關7年半定讞2019-09-10 11:31
只因不滿學生拿現金買票 客運司機連飆髒話遭投訴2019-09-10 10:42
留言