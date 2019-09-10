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直播／馬、韓沒同框 北市挺韓造勢馬英九10分鐘快閃

先生酒駕撞死人讓老婆頂替 夫妻良心不安才自首

2019-09-10 18:46聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園徐姓男子去年5月13日酒駕撞死過馬路的宋姓婦人，還讓黎姓妻子頂替接受酒測，隔了4個小時夫妻良心不安才自首，但徐呼氣酒測值僅剩每公升0.03毫克；法院認定，徐坦承酒後駕車，但事後和死者家屬和解，依公共危險罪中有其他情勢足認喝酒不能安全駕駛致人於死判他2年，緩刑5年。

檢警調查，徐男（53歲）當晚和家人聚餐喝啤酒仍開車回家，9點多經過中壢區榮民南路時，未遵守速限50公里，反而以時速高達70多公里行駛，撞上違規穿越馬路的宋姓婦人，導致宋彈飛重摔，全身多處骨折、頭部及腹部重創，緊急送醫當晚仍宣告不治。

而黎女明知是老公開車，在警方赴現場時竟頂替先生，表示自己是肇事者還接受酒測，並回到交通分隊製作筆錄，事後2人良心不安，隔天凌晨1點多夫妻倆再一同回到交通分隊，主動向警方坦承黎女頂替一事。

檢方查，徐凌晨1點回到交通分隊時，經呼氣酒測值為每公升0.03毫克，回溯計算其前晚8點多駕車時，酒測值應為0.32毫克，但徐檢坦承開車前有喝酒，堅決否認呼氣值經過法定0.25。

法院審酌，徐身為成年有社會經驗之人，客觀上應可預見酒駕可能導致他人重傷或死亡結果，符合加重結果犯要件；另酒測值部分，依交通部運輸研究所針對國人「駕駛人行為反應之研究 酒精對駕駛人生理影響之實驗分析」計算，認定徐酒測值確為0.32。

但每個人體質不同，對酒精反應不一，檢方引用交通部該研究為1988年8月所做，也僅針對13名致遠者施測，至今相隔29年間，研究結論是否被推翻，目前是否適用，仍有疑慮，檢方起訴卷內也未提及包括徐的體重、身體疲勞佐證，若直接以此標準推論酒測值，難認與實情相符。

法院再函詢衛福部桃園醫院，對於徐健檢、病例紀錄，能否推算他身體酒精代謝率，對方則回覆經醫師評估後無法推算；因此院方認為，無足夠證據顯示徐酒測值超過0.25法定標準。

法院審酌，酒後禁止開車經宣導已廣為人知，徐明知故犯，還撞死宋姓婦人，並由老婆出面頂替，考量2人在幾個小時後主動承認，犯後坦承不諱，無不良前科，也已和宋的家屬達成調解賠償完畢。

並依駕駛動力交通工具，而有其他情事足認服用酒類，致不能安全駕駛，因而致人於死，判徐2年，緩刑5年，得向公益團體提供120小時勞務，另依頂替罪判黎女拘役40天，得易科罰金4萬元，緩刑2年，得接受法治教育2場。

酒測攔檢示意圖。圖／報系資料照。
酒測攔檢示意圖。圖／報系資料照。
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酒駕夫妻
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