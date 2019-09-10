成醫同事提聚餐照駁排擠 林光宇：將申請復職

2019-09-10 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



成醫體循師林光宇去年9月因自認遭到同事職場霸凌，持刀進入開刀房刺傷陳姓護理師，一審以妨害醫療罪及傷害罪判刑1年，檢方上訴二審，台南高分院今天下午傳喚現任心臟外科主任阮醫師及心臟移植蔡姓協調師作證，蔡女當庭提供10年來林參與聚會照片，稱與林一般互動，沒有排擠他。林光宇說，時間一到將申請復職。

而該拍攝照片時間自2007年起至案發前，由蔡女或他人提供；蔡女表示，部分是她所拍攝，也有的秘書等提供的，做為活動記錄等。檢方主張列入證據，辯護律師說，待辯論時再表示意見。

面對合議庭及檢方詢問阮有無聽聞林遭職場霸凌。阮說「沒有聽過」；是否曾反映對排班及工作分配不均？阮表示，未負責排班事宜，並不了解，葉克膜小組是任務編組，工作分配都公開、透明討論，林未曾當面向他反映過職務分配不均。

蔡女指出，有聽到林離職風聲，林也曾透露想要離職，外院人員也曾打電話探詢其工作狀況。法官詢問是否聽過當時心外羅主任主動要求林離職？她說，不清楚。

林光宇再次對持刀傷害陳姓護理師表示「很抱歉」，認為職場霸凌所致。他去年5月29日遭羈押，當天也遭成醫停職，案經公務委員懲戒委員會調查，並做出休職6個月的處分，提及林長期被排擠，未排定職代，致有假無法可休，也被辯方視為該會間接認定職場霸凌的事實。林說，時間一到，他將申請復職。