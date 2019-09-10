親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

直播／馬、韓沒同框 北市挺韓造勢馬英九10分鐘快閃

成醫同事提聚餐照駁排擠 林光宇：將申請復職

2019-09-10 18:31聯合報 記者邵心杰╱即時報導

成醫體循師林光宇去年9月因自認遭到同事職場霸凌，持刀進入開刀房刺傷陳姓護理師，一審以妨害醫療罪及傷害罪判刑1年，檢方上訴二審，台南高分院今天下午傳喚現任心臟外科主任阮醫師及心臟移植蔡姓協調師作證，蔡女當庭提供10年來林參與聚會照片，稱與林一般互動，沒有排擠他。林光宇說，時間一到將申請復職。

而該拍攝照片時間自2007年起至案發前，由蔡女或他人提供；蔡女表示，部分是她所拍攝，也有的秘書等提供的，做為活動記錄等。檢方主張列入證據，辯護律師說，待辯論時再表示意見。

面對合議庭及檢方詢問阮有無聽聞林遭職場霸凌。阮說「沒有聽過」；是否曾反映對排班及工作分配不均？阮表示，未負責排班事宜，並不了解，葉克膜小組是任務編組，工作分配都公開、透明討論，林未曾當面向他反映過職務分配不均。

蔡女指出，有聽到林離職風聲，林也曾透露想要離職，外院人員也曾打電話探詢其工作狀況。法官詢問是否聽過當時心外羅主任主動要求林離職？她說，不清楚。

林光宇再次對持刀傷害陳姓護理師表示「很抱歉」，認為職場霸凌所致。他去年5月29日遭羈押，當天也遭成醫停職，案經公務委員懲戒委員會調查，並做出休職6個月的處分，提及林長期被排擠，未排定職代，致有假無法可休，也被辯方視為該會間接認定職場霸凌的事實。林說，時間一到，他將申請復職。

監察院上月20日認定成醫未積極預防及落實執 行相關規範，以確保病人與醫護人員安全，糾正成醫。成醫回應說，檢討改善。

成醫體循師林光宇（右）下午出庭，表示時間一到，他將申請復職。記者邵心杰／攝影
成醫體循師林光宇（右）下午出庭，表示時間一到，他將申請復職。記者邵心杰／攝影
分享

職場霸凌
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

先生酒駕撞死人讓老婆頂替 夫妻良心不安才自首

2019-09-10 18:46

協助洗錢又逃稅4000萬 合茂科技前負責人遭管收

2019-09-10 18:14

騎車跨越雙白線出車禍 女面對求償稱：我傷更重

2019-09-10 17:06

貨車後車斗門擊中對向騎士 男子墜地枉死

2019-09-10 19:25

475名志願役士兵不滿廢物說怒提告 網紅陳沂獲不起訴

2019-09-10 19:16

推薦參選人涉賄定讞 民進黨連坐遭罰115萬元

2019-09-10 19:14

電扶梯偷拍女子裙底 男被正義哥當場抓包

2019-09-10 19:13

工會幹部請公假研習遭拒 勞動部認校方不當勞動行為

2019-09-10 16:16

鄭文燦曾讚「青農典範」 有機菜園竟改種大麻遭判刑5年

2019-09-10 15:12

陳菊以訟止謗射5箭 自訴費鴻泰「第1箭」嘗敗

2019-09-10 14:32

追車殉職警薛定岳未婚妻 千字喊話總統

2019-09-10 13:58

遭控海上賣北韓7千噸柴油 金穗輪船主二審仍無罪

2019-09-10 13:30

前檢察官林俊佑私審幼童判拘役 花檢研議是否上訴

2019-09-10 12:58

不滿遭指是高敏慧涉貪案檢舉人 廖本煙控林金結誹謗

2019-09-10 12:53

為女闖幼兒園私審幼童 前檢察官林俊佑判拘役40天

2019-09-10 12:27

新竹擴大取締白牌車 開出可罰10萬元的2張罰單

2019-09-10 12:18

男子法院撞死妻子和律師判死 更審再次勘驗關鍵畫面

2019-09-10 12:08

偷香油錢2嫌 一個月後車禍雙亡

2019-09-10 00:40

陳明文掉錢風波 檢調閱高鐵監視器

2019-09-10 00:36

罹癌妻求去 分產法官判他多一點

2019-09-10 00:31

女和閨蜜起爭執 竟餵她4月大孩子吃FM2

2019-09-09 23:48

小王約砲電話被人夫接到 馬上掛斷電話馬腳已露

2019-09-09 23:17

影／訪「泡麵廟」抱走8箱泡麵 後悔歸還卻來不及了

2019-09-09 19:58

大潤發手扶梯故障 7旬老婦摔傷右肩粉碎骨折

2019-09-09 19:55

男子亂傳私菸案假消息遭移送 法院裁定不罰

2019-09-09 18:34

金門衛生局長酒後對醫動粗 記過2次暫調回金縣府

2019-09-09 17:34

想貸款先交提款卡供收利息？ 女子錢沒借到變詐騙被告

2019-09-09 16:31

騙徒冒充從事景觀設計 攜出佛像估價一去不返被判刑

2019-09-09 15:12

上兵遭誤殺主嫌跑了遭轟 屏東地院：無串證之虞才交保

2019-09-09 15:10

公車煞車老翁沒坐穩跌倒身亡 司機無罪變有罪！

2019-09-09 15:01

越南女違規超車撞玉蘭花阿嬤 法院判過失責任各一半

2019-09-09 14:38

追劇神器「千尋盒子」 9名業者侵權遭起訴

2019-09-09 14:03

民進黨新世代黨內互打 余信憲告贏黃薪哲

2019-09-09 14:01

旗山機車墜落邊坡釀雙亡 女車主女兒認屍：不是我媽

2019-09-08 12:19

冒牌色淫師搭訕妙齡女 坐客運一路從桃園猥褻到台北

2019-09-04 08:25

性侵嫌犯獲釋後竟串證被害男童 南檢再聲押獲淮

2019-09-03 11:31

特斯拉撞女騎士又撞保時捷 10車毀損2人受傷

2019-08-31 13:26

街友大調查／他是「街友皇帝」 見證萬貫家財乞丐命

2019-08-29 00:18

影／優秀警追酒駕身亡 侯友宜趕往醫院：令人痛心

2019-08-28 20:22
看更多

熱門文章

嘉市蘭潭水庫撈起少女浮屍 11小時後發現男友遺體

2019-09-10 09:07

「老婆恨爸媽，我當然敢殺」大社命案小情侶遭求處重刑

2019-09-10 14:34

影／訪「泡麵廟」抱走8箱泡麵 後悔歸還卻來不及了

2019-09-09 19:58

嘉市蘭潭水庫打撈起少女浮屍 同行男友卻失蹤

2019-09-10 01:47

驚！3公尺長蛇闖雞舍想吃雞 居民攔警車求助

2019-09-10 10:22

目睹心愛的與男親吻擁抱 生氣的少年與友性侵她

2019-09-10 07:01

新竹擴大取締白牌車 開出可罰10萬元的2張罰單

2019-09-10 12:18

為女闖幼兒園私審幼童 前檢察官林俊佑判拘役40天

2019-09-10 12:27

少女、男友落水溺斃 蘭潭水庫今年已有9人身亡

2019-09-10 10:02

小王約砲電話被人夫接到 馬上掛斷電話馬腳已露

2019-09-09 23:17

懇請蔡英文！ 殉職警未婚妻深夜千字文喊話

2019-09-10 10:40

蘭潭水庫溺斃多有「鯉魚精」害人？ 警方：無稽之談

2019-09-10 11:11

檢察官聽少女說夢到「爸和5個男人摸我」 她爸竟被起訴

2019-09-09 19:57

女童腿骨外露慘死 律師：他天真認為去國術館可喬好

2019-09-10 12:19

三兄弟熱血騎車環島原因好幽默 網笑：再下去會變貪吃蛇

2019-09-10 14:24

影／台南市南區大林國宅清晨火災 獨居老婦人灼傷送醫

2019-09-10 03:57

高雄鳥松豪宅搶案攻堅畫面曝光 路人驚呼「嚇死人」

2019-09-09 21:47

直播主連千毅傳遭留言恐嚇「擊殺」 警鎖定1對象

2019-09-10 12:25

陳明文掉錢風波 檢調閱高鐵監視器

2019-09-10 00:36

追車殉職警妻千言文 基層警喊：不要一命換一嘉獎

2019-09-10 16:14

陳菊以訟止謗射5箭 自訴費鴻泰「第1箭」嘗敗

2019-09-10 14:32

老翁開轎車遭2大卡車左右夾撞 車體變形受困飽受驚嚇

2019-09-10 11:49

影／女騎士路過取走愛犬骨灰存花盆 寵物店主：快還我

2019-09-10 13:04

離婚要監護權 卻把2歲女童打到全身是傷

2019-09-10 12:10

女顧客買咖啡豆遭偷拍 查出烘豆坊老闆安裝密錄器

2019-09-10 10:45

台中街頭凌晨7車13人持球棒狂敲鼓譟 被逮辯：慶生啊！

2019-09-10 09:09

台南女子到商店拿糖果未結帳被PO上網 店家：限3天還錢

2019-09-10 11:14

偷香油錢2嫌 一個月後車禍雙亡

2019-09-10 00:40

越南特種兵當非法移工 海巡人員辛苦奔跑逮到飛毛腿

2019-09-10 10:43

長興老董豪宅遭搶破案 4男女落網

2019-09-09 22:28

鄭文燦曾讚「青農典範」 有機菜園竟改種大麻遭判刑5年

2019-09-10 15:12

高雄豪宅搶嫌 曾強盜新光千金

2019-09-10 00:38

電動機車瞬間燒到剩骨架 一旁小孩嚇哭

2019-09-09 21:48

墾丁逮2人乘膠筏潛水打魚 20公斤漁獲合計至少罰6萬元

2019-09-10 10:55

殉職警未婚妻陳情蔡總統 警署：酒駕照抓、取消績效

2019-09-10 14:29

情侶溺斃蘭潭水庫 生前還在堤防上比愛心

2019-09-10 14:58

女和閨蜜起爭執 竟餵她4月大孩子吃FM2

2019-09-09 23:48

影╱北機隊長好悍 親率海巡艦隊趨陸船守護萬里蟹

2019-09-10 13:32

偷拍裸照強逼聽障女嘿咻 貨運司機判關7年半定讞

2019-09-10 11:31

只因不滿學生拿現金買票 客運司機連飆髒話遭投訴

2019-09-10 10:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top