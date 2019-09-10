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協助洗錢又逃稅4000萬 合茂科技前負責人遭管收

2019-09-10 18:14聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

合茂科技前負責人楊正平因涉嫌協助連鎖早餐店「紅橘子」老闆蔡思庭洗錢上億元，被以洗錢罪處4個月有期徒刑，又遭國稅局查出過去批發電腦零件業務期間漏開發票，隱匿銷售額2億多元，楊昨日遭傳喚到案後，卻拒絕繳納所積欠的稅款，遭到執行署新北分署向地院聲請管收獲准，昨晚隨即送往台北看守所進行管收。

楊正平（52歲）被國稅局查出，在擔任公司負責人期間，未繳納公司營業稅及營利事業所得稅，其中在2012年8月至10月期間，以假發票作為憑證申報扣抵稅額，虛報金額達96萬元，又在2013年1月至2015年12月期間，進行電腦零件批發銷售，以漏開發票及隱匿銷售額2億2300萬的方式，涉嫌逃稅4187萬，而遭移送執行署新北分署執行。

新北分署調查，楊在2012年到2015年期間擔任合茂科技負責人，不僅逃稅，更在2014年3月間涉嫌提供連鎖早餐店「紅橘子」創辦人蔡思庭所經營的跨國詐騙集團，以合茂科技的公司帳戶協助洗錢。

檢察官於2014年12月提起公訴後，並由國稅局派人前往查帳，楊擔心洗錢遭揭發，多次以提領現金及轉帳方式，將公司帳戶內的3207萬元轉入自己的銀行帳戶，並另外找人來頂替公司負責人職務，意圖逃避刑責。

2017年12月交由執行署新北分署執行後，對該公司帳戶進行扣押，卻發現裡頭僅剩4000多元，而楊卻無法清楚交代擔任公司負責人期間，公司的資金流向，還辯稱是買賣交易的貨款。

昨日新北分署傳喚楊到案，並要求其先行繳納所積欠的4000多萬元稅款，但被楊當場拒絕，分署遂以不履行義務為由，向新北地方法院聲請管收，並於昨晚8時許經地院裁准，送至台北看守所附設管收所進行管收。

協助詐騙集團洗錢又逃稅4000萬，合茂科技前負責人遭管收。記者巫鴻瑋／翻攝
協助詐騙集團洗錢又逃稅4000萬，合茂科技前負責人遭管收。記者巫鴻瑋／翻攝
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新北洗錢詐騙集團
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