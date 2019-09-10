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騎車跨越雙白線出車禍 女面對求償稱：我傷更重

2019-09-10 17:06聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

基隆市余姓女子騎機車在東明路從外側車道，跨越雙白線進入內側車道欲轉進巷子時，與騎在內側車道的謝女相撞。謝女受傷求償約25萬元，余女稱謝女車速太快也有過失，且她傷的更重，不應再賠償。基隆地院認定余女有過失，應負賠償責任。謝女求償6萬6022元有理由，超出部分駁回。

謝女提告指稱，去年3月29日下午余女騎機車沿東明路往崇法街方向行駛，行經東明路77巷交叉路口處時，貿然從外側車道往左跨越禁止變換車道的雙白線，騎進內側車道擬左轉77巷，她騎在內側車道來不及煞停，車頭右側撞擊余女機車左側後倒地，造成臉部、頭部和手腳多處擦挫傷。

謝女說，除了人受傷，機車受損，手上戴的手錶也摔壞了，向余女求償醫藥費11萬多元、交通費7130元、工資損失5521元、機車修理費1萬多元、購買同款新手表8800元、精神撫慰金10萬元，合計約25萬元。

余女辯稱，謝女是直行車，有車速過快，應負過失責任。在這起車禍中，她受的傷比謝女還嚴重，不應再賠償謝女。

法官審酌車禍事故現場圖、道路交通事故初步分析研判表、現場照片等，採信謝女說詞。基宜區車輛行車事故鑑定會鑑定意見、公路總局車輛行車事故鑑定覆議會也持相同見解。至於余女抗辯謝女車速過快，也有過失，因未提出證據，不予採信，認定謝女求償有據。

賠償金額部分，法官認為，謝女就醫治療創傷色素沉澱要近11萬元，醫生已告知雷射治療沒辦法使色素沉澱消失，顯非必要支出，不許求償。修理機車費應扣除零件折舊，以6021元為限。

謝女的手表購買許久，應認已逾一般手表耐用年限，認定殘值為新品1/10，求償不得超出880元；精神慰撫金則以4萬元為適當，據以計算謝女求償6萬6022元有理由，應予准許，超出部分駁回。全案可上訴。

余姓女子騎機車在東明路違規跨越雙白線，與謝姓女騎士發生車禍。謝女受傷求償約25萬...
余姓女子騎機車在東明路違規跨越雙白線，與謝姓女騎士發生車禍。謝女受傷求償約25萬元，法官判余女應賠償6萬6022元。記者邱瑞杰／攝影
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車道事故基隆
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