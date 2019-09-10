工會幹部請公假研習遭拒 勞動部認校方不當勞動行為

2019-09-10 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



勞動部認定擔任桃園市教育產業工會理事的林姓女教師，因要參加「年金改革的危機與真相研習」向任教的新榮國小請公假，卻遭代理校長刁難，構成不當勞動行為。校方不服提告，台北高等行政法院查出有裁決委員未迴避，程序有嚴重瑕疵，判撤銷對校方不利決定，裁委會應履行正當法律程序後，另為適法處分，可上訴。

判決指出，2016年11月21日，桃園市教育產業工會向勞動部申請裁決，指林姓女理事8月24日為參與會務請公假，卻遭新榮國小簡姓代理校長不當刁難，包括不予核定、刻意設計特殊請假流程，提高請假困難度，具有針對性且妨害會務運作。

勞動部裁決決定，指林女持工會函文與假本，向簡姓代理校長請公假，簡男竟口出「你是非正式組織，不要把它搞得像可以命令正式組織」等敵視、輕蔑公會等語，最後不願核章准假，已屬不當影響、妨礙、限制參加工會活動。另其餘老師申請公假，簡男並未要求應先打電話請示，卻以此要求林女，可見有針對性。

裁決決定，校方未核予林女以公假參加「年金改革的危機與真相研習」、針對桃園市教育產業工會所發公文設計特殊請假流程，構成工會法之不當勞動行為。

校方不服，提起行政訴訟。法院調查，勞動部受理申請後，歷經4次委員調查會議，於2017年4月14日召開詢問會議，進行言詞陳述意見，4月21日召開委員會作成原裁決。

法院查出，決議過程中有一名擔任律師的劉姓女委員應迴避卻未迴避，難期待其參與作成無偏頗之虞，程序具有嚴重瑕疵而難以維持原裁決，且參與決議委員僅有8人，未達法定人數，因此准許訴請撤銷原裁決不利於校方部分，裁委會應履行正當法律程序後，另為適法處分。