鄭文燦曾讚「青農典範」 有機菜園竟改種大麻遭判刑5年

2019-09-10 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園黃姓男子返鄉從事農作，還曾獲桃園市長鄭文燦表揚肯定為「青農典範」，但他卻把新屋的有機農場做掩護，和陳姓、李姓友人共同栽種大麻，去年6月14日被台北警方查獲，扣下共68株大麻，法院以黃栽種數量龐大，對國人健康的潛在危害甚巨，依法判他有期徒刑5年2個月。

檢警調查，黃（28歲）響應青年返鄉回到新屋農地種植有機蔬菜，未料卻因經營不善，去年3月23日先出資4萬元交由李姓友人（27歲），由李向英國網站訂購212顆大麻中子，在由另名陳姓同夥（30歲）以比特幣支付，黃拿到種子後依序泡水發芽、栽種施肥直至成株開花，成功培育68株大麻。

台北市警方掌握情資，去年6月14日先逮捕陳，隔天再到黃的農場，當場扣下大麻活株、栽種器具等，並循線找到李；檢方訊時，黃坦承返鄉種蔬菜收入不如預期，生意逐漸下滑，種大麻是要自己吸食紓解壓力，否認犯賣。

法院審理時，3人均坦承犯行，而黃栽種大麻高達68株，數量龐大，對社會治安及國民健康的潛在危害甚巨，犯罪情節不輕。

李男部分，法院考量他負責代購肥料，犯罪情節輕微，且他擔任牙助的診所醫師說，李從小患有嚴重異位性皮膚炎，身上常有開放性傷口，且李在工作上表現認真、負責，患者也都很喜歡他，認定客觀上足以引起同情，就其幫助犯部分予以酌減，另陳男也因供出黃、李，符合減刑要件。

法院認定，黃等3人明知大麻種子不得非法私運進口、任意栽種，仍共同從英國輸入，最後培育出68株，依共同犯私運管制物品罪、意圖供製造毒品之用而栽種大麻罪，各判處黃男2個月、5年2個月，陳男2個月、2年，李男2個月、2年。