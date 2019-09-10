發聘管中閔當校長 吳瑞北批教育部：破壞法治

2019-09-10 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



管中閔已就任台大校長，但身為候選人之一的電機系教授吳瑞北仍認為遴選過程有瑕疵，提告欲撤銷管的校長聘書。台北高等行政法院今上午首度開庭，吳瑞北親自出庭強調：「依法行政是公務員最起碼操守，而誠信又是民主價值能夠運行不墜的根基。教育部作法明顯破壞法治國家的基本根基！」

教育部前部長葉俊榮於去年12月24日公開宣示將「勉予同意」聘任管中閔為台大校長後，翌日即以107年12月25日函發文台大，並獲回覆將於108年1月8日就任交接。

吳瑞北緊急向法院聲請定暫時狀態假處分及停止執行，要求教育部不得在台大未經重選程序前，逕自發聘書給管中閔當校長。合議庭經權衡遴選爭議所涉各方公私益，認為聲請無理由，裁定駁回。吳不服，提起抗告也遭駁回確定。

當時除聲請假處分外，吳瑞北另提起課予義務訴訟，請求台大及教育部重啟遴選校長。法院原訂1月16日下午開庭，但吳15日具狀撤回起訴，訴訟程序終結。不過，吳還針對教育部去年12月25、28日發給台大的函，以及教育部於今年1月8日發給管中閔的校長聘書提起訴願。

訴願失利後，吳再提行政訴訟欲撤銷教育部的原處分。北高行今上午首度開庭，法官林淑婷先請吳瑞北委任律師提出遴選相關辦法，並說明為何教育部的函文屬行政處分？哪一條遴選規定要主動揭露兼職及現職？主張原處分違法，是違反什麼原理原則？

教育部委任律師表示，107年12月25日函屬行政處分無疑，對方主張瑕疵未達明顯重大而致遴選無效，但補正已無期待可能性，考量公益而作成聘任處分，合乎比例原則。

吳瑞北委任律師洪偉勝指出，去年5月4日、9月17日，教育部兩度明確表示遴選過程有瑕疵，必須重啟遴選，事後卻逕自同意管中閔就任校長，我方認為這部分教育部沒直接作成同意的裁量權。

吳瑞北則向法官表達提告動機，他說：「遴選弊端被揭露，依法律及社會通常觀念，蔡明興與管中閔應主動揭露關係，以昭公信。兩人卻完全未揭露也沒有迴避，當然嚴重影響遴選公正性，有程序重大瑕疵，亟賴教育部以主管機關適法監督，予以導正！」

他說，「萬萬沒想到，葉俊榮以自稱「為台灣教育界背十字架」的宗教情操，等於是以個人信念凌駕國家法律之上，閃電宣布聘任管中閔為台大校長，並立即發文完成任命。」

他表示，「依法行政是公務員最起碼操守，而誠信又是民主價值能夠運行不墜的根基。教育部作法明顯破壞法治國家的基本根基，台大遴選委員會完全沒有重啟遴選，教育部卻就地合法。如此政府威信何存？民眾還要奉公守法？」