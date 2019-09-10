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陳菊以訟止謗射5箭 自訴費鴻泰「第1箭」嘗敗

2019-09-10 14:32聯合報 記者王聖藜╱即時報導

國民黨立委費鴻泰臉書發文，指總統府秘書長陳菊處理「小林滅村國賠」、「高雄氣爆」落井下石，對照高雄市長韓國瑜的「佛心」是「禍心」，被陳菊自訴誹謗；台北地院審理，費鴻泰表示，他是就可受公評的重大事件評論，建議陳菊要有雅量，費鴻泰今獲判無罪。可上訴

陳菊在高雄市長任內執政爭議不少，轉職後，被多位名嘴、名人批判，陳菊以訟止謗，對吳子嘉、張友驊、謝寒冰、旅美藝人張俐敏、費鴻泰5人提自訴，還向張友驊、費鴻泰各求償300萬元。另4案由台北地院審理，部分進入調解階段。

韓國瑜今年4月3日就小林滅村國賠案放棄對賠償給付的上訴權，災民得以獲償，費鴻泰認為，陳菊曾與災民訴訟糾纏，4月5日在臉書以「韓市長的佛心，陳菊的禍心」為文，指述滅村案前，陳菊並未協助撤村，而氣爆案又讓災民罹於時效無法獲償，被陳菊一狀告進法院。

費鴻泰開庭時說，主政的人要有被批評的雅量，臉書刊登後，陳菊沒有透過管道要求刪文或更正、沒有傳遞資料給他，直接提告，陳菊對他求償、要求登報導道歉並不合理，他不會接受。

陳菊的委任律師游琦俊說，小林滅村當下，高雄縣、市是分隸狀態，氣爆案的後續求償，是因擴張範圍才致災民未能受償，費鴻泰是立委、博士，有能力查證卻不查證，指陳菊不能苦民所苦、誆騙災民，證明費有誹謗犯意。

陳菊費鴻泰韓國瑜
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