遭控海上賣北韓7千噸柴油 金穗輪船主二審仍無罪

2019-09-10 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄莊姓商人的「金穗輪」遭控涉嫌載運7000噸柴油與北韓交易，檢方依偽造文書等罪將莊起訴，不過莊堅稱僅居中仲介、油輪也是租給別人，由於相關證人都指莊只是掮客，更無法佐證他案發時實際掌控金穗輪，一審判他無罪，上訴後今天高雄高分院駁回維持原判，仍可上訴。

檢方指控，莊姓男子（52歲）以2600萬元購入「金穗輪」，2017年11月初在台中港向石化公司購入7000噸柴油後，在出口報關目的地填載香港，不料同年12月1日金穗輪離開台中港，實際上卻駛往東海附近的公海，將柴油以船對船方式輸送給北韓籍油輪「CHOU MA SAN」，違反聯合國安理會制裁決議，涉犯行使業務登載不實文書罪嫌。

莊姓男子堅決否認犯行，強調他只是幫忙尋求買主，才找上有在從事油品買賣的香港人「蔡總」，並以自己公司名義，租借出金穗輪供交易，他收取每桶0.1美元的仲介費用，根本不知情會去公海上駁油。

一審合議庭傳喚相關證人，都僅表示莊姓商人在這件7000噸海上駁油案只是「掮客」，無法佐證他是真正買受人，也無事證指案發時莊有實際掌控錦穗輪，買方恐怕另有其人，所以莊對於出口報單上「目的地國家及代碼」要如何填載應沒有決定權，無法認定有偽造文書罪。

檢方另控訴去年2月檢調偵辦讓案情曝光後，莊姓男子為求脫罪，要求曾有姻親關係的李姓女子協助作偽證，謊稱有共同出資購入金穗輪、擔任公司負責人，莊及李女分別涉犯教唆偽證罪、偽證罪；不過一審認定此部分應訊內容，並非影響法院判斷是否涉偽造文書罪的因素，不構成偽證等罪。

全案上訴二審後，高雄高分院維持一審見解，今天上午駁回維持無罪判決。