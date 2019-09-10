不滿遭指是高敏慧涉貪案檢舉人 廖本煙控林金結誹謗

2019-09-10 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



民進黨籍新北市議員高敏慧上周因涉貪被羈押禁見調查，風波延燒至今未歇；前新北市議員廖本煙不滿自己被影射為檢舉人，今天到新北地檢署按鈴控告國民黨籍市議員林金結誹謗。對此，林金結回應自己僅是將高敏慧所說的內容轉述給媒體。

廖本煙具狀指出，林金結9月9日接受中天新聞專訪時提到「高議員有跟我提到，他同黨的這個，前議員廖本煙，不斷的對他提出這個攻擊、甚至黑函」，又說「這個案子，跟農會的理事長選舉，我們都在猜測，應該是有關連性才對」等語，以社會通念客觀判斷，除以誤導民眾對他的名譽評價，有貶損他的人格。

廖本煙指林金結是無的放矢，誣指他涉及高議員助理費案，行為嚴重損及他多年累積清譽。他表示，林議員身為民意代表，為民表率，且為民所託，自當謹言慎行，不應信口開河，捕風捉影，混淆視聽。為匡正民代不當言論，回歸社會正義，請林議員負起法律及政治責任，以昭炯戒。

對於廖的指控，林金結稍早回應，之前下鄉考察的時候，高敏慧有告訴他，下一屆不選議員連任，要選樹林農會的理事長，期間有提到樹林選區的前議員在幕後檢舉、黑函，他昨接受媒體訪問時，僅是將高告訴他的內容，轉述給媒體而已。