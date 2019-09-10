為女闖幼兒園私審幼童 前檢察官林俊佑判拘役40天

2019-09-10 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮地檢署前檢察官林俊佑，因懷疑幼女在幼兒園被班上同學欺凌，去年6月帶兩名員警闖入幼兒園私審幼童，向園長恫稱「你是不是準備來地檢署、準備來進監獄」等語。花蓮地方法院今依犯恐嚇危害安全罪，判林俊佑拘役40天，可易科罰金4萬元，其餘強制罪、強制未遂罪、無故侵入他人建築物部分均無罪。

林俊佑被控去年6月21、28日下午，兩度帶邱姓及林姓兩名員警到幼兒園，就其女遭欺凌一事，私審幼童，還因索取監視器錄影檔案，因遭園方拒絕，出言恫稱：「我們向法院聲請，一樣可以拿到，我今天給你們客氣喔，我對你們算是非常客氣喔，我們去聲請裁定，到時候來這邊搜一堆東西，搜到不該搜的」、「你們想要增加我的難度，可是我告訴你，我今天算是對你們客氣喔，我們向法院聲請，到時候這個消息曝光，不見得對你們比較好，你們是連鎖店」等語。

花蓮地院今天上午9時30分宣判。院方表示，林俊佑當天是以加班補休方式，請假到幼兒園，目的是了解子女是否在校遭受欺侮的私事，與檢察官法定職務權限職掌無關，因此本案不適用刑法第134條規定加重其刑。

至於量刑理由，法官審酌檢察官負有保障人權、維護社會秩序的義務，言行舉止均不得損及此等形象，但被告林俊佑僅憑個人主觀上認定子女遭受欺凌，且園方未順從其意提供監視器錄影檔案，即出言恫嚇使其心生畏懼，影響人民對司法之信賴感，所為實不足取。

法院指出，林俊佑事後否認犯行，犯後態度不佳，再衡酌林因自認園方未能妥適處理其幼兒疑似遭受欺侮之事，一時氣憤致為本案犯行之犯罪動機、目的，以及林因本案已遭司法院職務法庭判決免除檢察官職務，轉任檢察官以外之其他職務，於案發後亦承受相當之社會輿論非難，兼衡其素行、手段、所生危害程度以及智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀量刑。

被訴無罪部分，花蓮地院表示，經勘驗現場錄影、錄音檔案，當天先有教師步入該教室後，再示意林俊佑進入教室。過程中，林俊佑未提及將對園方或其他在場之人實際何種惡害內容；且林目的是表達不要給予其女壓力，使林的女兒可以陳述其遭欺侮之經過；又林俊佑在園長詢問其他學童時並未阻止其發言，現場錄影畫面亦顯示其他教師及女童於教室內走動，故林俊佑所為尚不構成強暴、脅迫行為。

此外，依現場錄影檔案，固顯示林俊佑曾質問在場學童，語氣上亦屬急切且有令人不快之感受，但未見有何具體惡害通知的言詞存在，現場影像顯示其他學童及教師仍可揮動手勢或相互對話，難認林俊佑已達對在場學童施加暴力而使其等意思或行動自由遭受抑制的程度。