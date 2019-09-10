新竹擴大取締白牌車 開出可罰10萬元的2張罰單

2019-09-10 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣新豐後火車站常見白牌車違規營業，新竹區監理所和新竹縣警局新湖分局新工派出所及山崎派出所，9月7日展開聯合稽查，共計攔檢3輛可疑車輛，依違反公路法開出2張可罰10萬元的舉發單，監理所提醒民眾搭乘公共運輸或合法交通工具，才能維護自身安全。

新竹區監理所表示，這次透過事前蒐集民眾檢舉新豐後火車站周遭違規營業的車牌號碼，當日運用車牌辨識系統監控可疑車輛行蹤，發現車輛出沒就通報警方予以攔檢。

本次擴大稽查取締共計攔檢3輛可疑車輛，開出2張違反公路法第77條第2項規定舉發單，處罰違規汽車駕駛人10萬元罰鍰，及吊扣駕駛執照4個月及違規營業車輛吊扣汽車牌照4個月處分。

新竹區監理所林翠蓉所長表示，為確保民眾搭車安全及合法計程車經營權益，未來如接獲民眾舉報白牌車違規營業情事，將持續加強取締，如以自用小型車輛違法經營計程車客運業，依公路法第77條規定，未經核准經營計程車業的業者依違規次數處新台幣10萬元以上20萬元以下罰鍰，其非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年，如半年內連續查獲2次以上違規營業行為，吊銷駕駛執照及汽車牌照。