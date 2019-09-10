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男子法院撞死妻子和律師判死 更審再次勘驗關鍵畫面

2019-09-10 12:08聯合報 記者邵心杰╱即時報導

男子洪當興前年和分居的妻子、律師在台南地方法院調解離婚後，憤而開廂型車在法院外撞死李、黃，一、二審被依殺人罪判死刑，最高法院認為，洪男是否自首尚待釐清，發回更審。台南高分院今天開庭，針對案發當時現場監視錄影畫面勘驗，「到底發生什麼事？」案發當時台南地院檢法警及警員作證仍有記憶上的落差，院方將再傳相關法警及警員等相關人員到庭，共同勘驗關鍵畫面。

最高法院表示，二審判決認定員警獲報到場後，已經有地院法警在場協助交通，若認定屬實，那法警是如何得知現場發生車禍？最初到達現場的狀況為何？洪是否有主動表示是肇事者？另外，根據員警證詞來看，當初抵達現場只知道發生車禍且有人傷亡，那警方和檢方是如何發覺洪犯殺人罪嫌？洪是否在檢警未發覺案情之前主動自首犯行？

最高法院指出，上述疑點攸關洪是否適用自首減刑規定，應該深入調查釐清，原審判決未詳加調查影響洪生命權的重要事項，有調查不備之違法；原判決的違誤影響認定洪當興法定減刑事由，最高法院無從自行判決，因事關極刑重典，為期詳實並昭折服，認為有撤銷原判決發回更審的必要。　

洪與妻子感情不睦分居多時，兩人2017年7月17日下午2時30分在台南地院家事調解室調解，妻子和律師一同出席，最後調解成立離婚，但雙方仍對子女監護權歸屬有爭執，洪庭後憤而駕駛廂型車沿台南地院、台南地檢署間通道離開，看到妻子與律師走在前方，踩油門從後方衝撞、輾壓，兩人均傷重不治。

洪供稱，只是要嚇嚇他們，並不是故意要殺人，檢方依殺人罪嫌起訴求處死刑。一、二審合議庭認為，洪駕車撞擊輾壓2人，還踩油門加速，完全未煞車，直到地院車道出口的鐵門軌道處才將車煞停，視人命如草芥，惡性重大，依殺人罪判處洪死刑、褫奪公權終身，洪提起上訴。

最高法院認洪當興是否自首尚待釐清，發回更審，台南高分院開庭，將再傳相關法警及警員...
最高法院認洪當興是否自首尚待釐清，發回更審，台南高分院開庭，將再傳相關法警及警員等相關人員到庭，共同勘驗關鍵畫面。圖／本報資料照片
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