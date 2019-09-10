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偷拍裸照強逼聽障女嘿咻 貨運司機判關7年半定讞

2019-09-10 11:31聯合報 記者林孟潔╱即時報導

陳姓貨運司機3年前透過網路通訊軟體認識一名聽覺障礙女子，趁兩人性交易時拍下女子裸照，事後不滿女子拒絕往來，拿裸照威脅再發生性行為，還出言恐嚇「妳敢刪除我，我就傳給你朋友」，導致女子一度想不開割腕自殘。他一審被依妨害性自主等罪判刑8年5月，二審改判7年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，陳2016年初認識因先天缺陷而有聽覺障礙的女子，兩人多次相約在高雄某汽車旅館性交易；他某次性交易時，趁女子不注意，拿手機偷拍女子裸露臀部的照片。

他前年初再度傳訊息邀女子援交遭拒絕，心生不滿，便把裸照傳給女子施壓，女子擔心裸照外流，不敢再違背陳的意思，兩人再到汽車旅館發生性行為。陳又不滿女子表示要刪除LINE帳號斷絕聯繫，再傳訊恐嚇「妳最好相信我有照片，不然妳會後悔」、「妳敢刪除我，我就傳給你朋友」、「我選一張妳沒穿衣服的傳出去好了」等語。

女子心生畏懼，擔心名譽受損，曾想不開割腕自殘，並告訴陳，希望陳主動終止聯繫，但陳仍持續傳訊要求女子和自己做夫妻，女子最後在社工陪同下報警處理。

陳否認犯行，供稱是想問女子能不能讓他保留照片做紀念，才會將裸照傳給女子，並沒有藉此施壓，兩人事後發生性行為都是合意的。但法官勘驗兩人對話紀錄等，不採信他的說詞。

高雄地院依強制性交、恐嚇等罪判刑8年5月，另竊錄他人身體隱私部位罪判刑3月，得易科罰金；案件上訴，高雄高分院改判陳7年6月徒刑，另竊錄他人身體隱私部位罪判刑2月，得易科罰金。最高法院駁回上訴，全案定讞。

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裸照恐嚇

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