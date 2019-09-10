墾丁逮2人乘膠筏潛水打魚 20公斤漁獲合計至少罰6萬元

2019-09-10 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



海巡署恆春海巡隊昨晚7時許接獲第8巡防區轉民眾報案，墾丁海域疑有漁船違規潛水打魚，恆春海巡隊派遣3567巡防艇馳往查處，並於晚上9時12分在墾丁水域近岸0.5浬處，查獲1艘膠筏違法2人使用潛水裝備打魚，魚身皆有穿刺孔；潛水打魚為漁業署及屏東縣政府公告的違規行為，將船上2人依違反漁業法第44條規定函送主管機關裁處，各可處3萬至15萬元罰鍰。

恆春海巡隊說，海巡人員登上膠筏，筏上有船長及船員，經查有潛水裝備1組、氣瓶6支和鸚哥魚、倒吊魚、剝皮魚及河豚等約20公斤漁獲，魚身皆有穿刺孔，違規事證明確，海巡人員除全程攝影蒐證外，將船長及船員帶回偵訊，展現海巡署執法決心。

漁業署說，1989年後就不再核發潛水器漁業執照，漁業法規定不得經營非經許可的漁業項目，不管使用潛水設備打魚都屬違法，海巡署取締時依船上漁獲「有穿刺孔、有潛水設備及魚槍（叉）」要件函送屏東縣府裁罰。漁業法第44條規定，主管機關為資源管理及漁業結構調整，得以公告規定左列事項，第3項有漁具、漁法之限制或禁止。