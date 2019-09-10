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目睹心愛的與男親吻擁抱 生氣的少年與友性侵她

2019-09-10 07:01聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

男子「阿豪」、少年「阿正」、少女「小玲」均曾為同一國中的同校友人，少年對少女有好感，但不為少女接受，去年少年見蔡男送少女回家後親吻、擁抱，少年夥同「阿豪」壓制少女後，「阿豪」將少女褲子脫至小腿處，由少年性侵少女，台中地院依共同強制性交罪將「阿豪」判刑7年6月；少年「阿正」由少年法庭審理中。

「阿豪」否認犯行，辯稱是少年「阿正」做的，當時我在距離少年5公尺處滑手機，我告訴少年不要做這些事情，但他說沒關係，我想說少年與少女都是我朋友，我也不能干預，故就繼續滑手機，後來有路人經過，少年就停止。但少年「指證」阿豪有參與、少女也說「阿豪」也有份，法官予以判刑。「阿豪」可上訴二審。

證人蔡男證稱「案發當晚我載她回家，當天她有跟伊說有國中時的男性友人在住家門口等她，我有問是誰，她感覺不太想說，我載她到住家巷口聊天、親吻、擁抱後，當時有看到巷子裡有人影，我以為是她家人，就騎車離去」。

判決書指出，「阿豪」（化名）、少年「阿正」（化名）、少女「小玲」（化名）3人，均為曾就讀同一國中之同校友人，因少年對少女有好感，惟不被少女「小玲」接受，去年5月2日晚間，「阿豪」與「阿正」共同前往少女「小玲」住家附近等待她返家，同日深夜，見少女由友人蔡男送至住家附近巷口，即躲在一旁觀看。

待蔡男離去後，「小玲」發現「阿正」躲在巷道內某自小客車旁，即叫少年不要躲了、快回家，「阿正」佯稱有事要說，與「阿豪」將少女拉回路旁自小客車車頭處，並站在少女後方抓住被害人雙手，並一同倒至該自小客車引擎蓋上。

少年「阿正」向「阿豪」說他要先來，另還向被害人少女稱「很久沒碰女人了，拜託妳給我」，不顧少女反抗、哀求，自少女背後控制被害人雙手，再將手繞到前方，把少女內衣掀開，經少女抵抗後仍被兩人性侵，後來因疑似有人靠近，「阿豪」、「阿正」始離去。經被害人報警處理。

少年「阿正」對少女有好感，但不為少女接受，去年少年見蔡男送少女回家後親吻、擁抱，...
少年「阿正」對少女有好感，但不為少女接受，去年少年見蔡男送少女回家後親吻、擁抱，少年夥同「阿豪」壓制少女後，由少年性侵少女，台中地院依共同強制性交罪將「阿豪」判刑7年6月；「阿正」由少年法庭審理。圖／本報資料照
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性侵

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