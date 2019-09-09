親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

女和閨蜜起爭執 竟餵她4月大孩子吃FM2

2019-09-09 23:48聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄林姓女子前年陪同已婚的閨蜜，在醫院照顧對方住院的4個月大兒子，不料疑似起衝突起口角，林女涉將平日服用處方箋藥物「服爾眠」注射餵食男嬰，導致癱軟無力，醫院驗尿驚覺含三級毒品反應而報警。林女被查獲後認罪，橋頭地院依成年人故意對兒童犯傷害罪，判5月徒刑，得易科罰金15萬元定讞。

判決指出，林女（30歲）和被害男嬰的母親是朋友，2017年12月間男童僅4個多月大，因生病到長庚醫院治療住院，但同月11日深夜林女與好友起爭執、不愉快，她趁機將精神科開立的處方箋藥錠「服爾眠」磨碎，用針筒注射餵男童吃下。

不料男童開始身體癱軟，隔天凌晨巡房醫師察覺不對勁，將男童轉往加護病房觀察，醫師進一步採集尿液檢驗，發現疑似含有K他命、安非他命及鎮靜劑之成分，隨即報案，並在原本男嬰病房同一層樓的家屬休息室，發現藥物及針筒。

警方查出涉案人竟然是林姓女子，她也承認有餵食，但否認知道那藥有毒品成分，以為是幫助睡眠，不過檢方調查後，發現「服爾眠」學名為Flunitrazepam，是第三級毒品氟硝西泮，也被稱FM2，將林女起訴。

法官認為，林女造成男嬰無力、昏睡1到2日、癱軟無力約1周才逐漸改善，一審依成年人故意對兒童犯傷害罪，判3月徒刑；不過全案上訴後，橋院合議庭考量雙方未和解，改判5月徒刑，得易科罰金定讞。

高雄林姓女子前年涉嫌將精神科醫師開立處方箋藥物「服爾眠」，磨碎餵閨蜜僅4個月大的...
高雄林姓女子前年涉嫌將精神科醫師開立處方箋藥物「服爾眠」，磨碎餵閨蜜僅4個月大的兒子吸食，橋頭地院依成年人故意對兒童犯傷害罪，判5月徒刑，得易科罰金15萬元定讞。圖與本案無關。圖／本報資料照
分享

毒品傷害罪

相關新聞

影／訪「泡麵廟」抱走8箱泡麵 後悔歸還卻來不及了

2019-09-09 19:58

男子亂傳私菸案假消息遭移送 法院裁定不罰

2019-09-09 18:34

小王約砲電話被人夫接到 馬上掛斷電話馬腳已露

2019-09-09 23:17

大潤發手扶梯故障 7旬老婦摔傷右肩粉碎骨折

2019-09-09 19:55

金門衛生局長酒後對醫動粗 記過2次暫調回金縣府

2019-09-09 17:34

想貸款先交提款卡供收利息？ 女子錢沒借到變詐騙被告

2019-09-09 16:31

騙徒冒充從事景觀設計 攜出佛像估價一去不返被判刑

2019-09-09 15:12

上兵遭誤殺主嫌跑了遭轟 屏東地院：無串證之虞才交保

2019-09-09 15:10

公車煞車老翁沒坐穩跌倒身亡 司機無罪變有罪！

2019-09-09 15:01

越南女違規超車撞玉蘭花阿嬤 法院判過失責任各一半

2019-09-09 14:38

高鐵遺失300萬案 林國慶告發陳明文涉洗錢、貪汙

2019-09-09 14:12

追劇神器「千尋盒子」 9名業者侵權遭起訴

2019-09-09 14:03

民進黨新世代黨內互打 余信憲告贏黃薪哲

2019-09-09 14:01

陳明文300萬元現金案 嘉檢啟動調查調閱監視器

2019-09-09 13:08

五星飯店自助餐母子打包美食 連餐具也沒放過

2019-09-09 13:02

漁船被撞沉求償70萬漁獲損失 法官估算淨利僅1萬元

2019-09-09 12:59

大觀強拆倒數自救會突襲退輔會 3學生獲不起訴

2019-09-09 12:03

鼎玉鉉鵝肉縱火燒死2人 主嫌共犯判決均被撤銷發回更審

2019-09-09 11:41

她佯稱哥哥是宋楚瑜的特助 邀網友投資美國股票詐財

2019-09-09 11:13

林國慶赴嘉檢告發陳明文 王金山送正義之劍盼公平辦案

2019-09-09 10:09

男賺錢養家財產平分顯失公平 法官判夫妻六四分帳

2019-09-09 08:22

屏東海陸上兵遭誤殺震驚社會 王姓主嫌棄保潛逃

2019-09-09 01:10

造謠？ 散布蔡政府備妥水柱 不罰

2019-09-09 00:39

台84麻豆貨車疑爆胎翻覆 滿載檸檬掉滿地

2019-09-09 00:09

新北議員高敏慧涉浮報助理費 裁定羈押

2019-09-08 23:22

台東大武前鄉長涉貪 判3年7個月

2019-09-08 23:07

前夫涉殺父獲輕判 她怪罪律師開告求償

2019-09-08 21:41

拿「823水災」舊照亂指高雄淹大水 2男下場出爐

2019-09-08 20:09

旗山機車墜落邊坡釀雙亡 女車主女兒認屍：不是我媽

2019-09-08 12:19

冒牌色淫師搭訕妙齡女 坐客運一路從桃園猥褻到台北

2019-09-04 08:25

性侵嫌犯獲釋後竟串證被害男童 南檢再聲押獲淮

2019-09-03 11:31

特斯拉撞女騎士又撞保時捷 10車毀損2人受傷

2019-08-31 13:26

街友大調查／他是「街友皇帝」 見證萬貫家財乞丐命

2019-08-29 00:18

影／優秀警追酒駕身亡 侯友宜趕往醫院：令人痛心

2019-08-28 20:22

私菸案2羈押少校辯無罪 法官裁定100萬交保

2019-08-26 23:12

台61惡意急煞擋道逼車囂張 網友批小孬孬警方要開罰

2019-08-26 19:02

環保志工被酒駕男撞死 鄭文燦譴責「應該是茫了」

2019-08-24 17:29

環保志工被酒駕送貨工撞死 家屬：貨車公司也要負責

2019-08-24 14:12

影／台南沿海地區缺工 8名逃逸移工高調開趴太吵被逮

2019-08-24 11:53
看更多

熱門文章

屏東海陸上兵遭誤殺震驚社會 王姓主嫌棄保潛逃

2019-09-09 01:10

求愛不成 男子持西瓜刀埋伏砍殺高中少女

2019-09-09 12:48

公車煞車老翁沒坐穩跌倒身亡 司機無罪變有罪！

2019-09-09 15:01

和房東搞外遇 女房客約分手砲嗆「亂到你老婆離職」

2019-09-09 12:23

男賺錢養家財產平分顯失公平 法官判夫妻六四分帳

2019-09-09 08:22

影／訪「泡麵廟」抱走8箱泡麵 後悔歸還卻來不及了

2019-09-09 19:58

她先猥褻酒女再由他上 這對男女被判刑還賠款

2019-09-09 07:00

假按摩店長面試 少女脫光竟同意「把水按出來」

2019-09-09 12:51

林國慶赴嘉檢告發陳明文 王金山送正義之劍盼公平辦案

2019-09-09 10:09

基隆和平島名店阿九沙魚羹火警 業者：人沒事就好

2019-09-09 15:12

男子追求不成埋伏砍殺少女到斷指 驚悚畫面曝光

2019-09-09 17:35

五星飯店自助餐母子打包美食 連餐具也沒放過

2019-09-09 13:02

台版「魔女的條件」 30歲補教師倒追17歲雙胞胎兄弟

2019-09-09 17:11

桃園老翁中風暈菜園 巡警發現鬼門關拉回

2019-09-09 11:49

台東成功國小傳火警 廁所被燒毀

2019-09-09 11:25

好玄！大小張結伴偷香油錢 同車出車禍先後赴黃泉

2019-09-09 10:36

長興化工董座住家遭劫逮捕2主嫌 警追查共犯

2019-09-09 14:05

韓國瑜新北造勢會場違停嚴重 韓粉機車遭灌三秒膠

2019-09-09 12:21

大重機事故頻傳 北市警：死亡率是一般機車8倍多

2019-09-09 12:02

長興董座豪宅搶案恐全銷贓 2嫌身分背景曝光

2019-09-09 17:51

小王約砲電話被人夫接到 馬上掛斷電話馬腳已露

2019-09-09 23:17

追劇神器「千尋盒子」 9名業者侵權遭起訴

2019-09-09 14:03

少女遭埋伏砍殺20多刀斷指擔心接不回 行凶男收押

2019-09-09 18:28

複製19年前豪宅搶案 長興化工搶案主嫌當年搶新光集團

2019-09-09 15:51

陳明文300萬元現金案 嘉檢啟動調查調閱監視器

2019-09-09 13:08

上兵遭誤殺主嫌跑了遭轟 屏東地院：無串證之虞才交保

2019-09-09 15:10

高雄鳥松豪宅搶案攻堅畫面曝光 路人驚呼「嚇死人」

2019-09-09 21:47

壽司店員工戀上15歲打工妹 性交猥褻28次賠50萬換緩刑

2019-09-09 13:33

空拍機救回尋短女一命 北港消防隊科技救人成功

2019-09-09 14:19

檢察官聽少女說夢到「爸和5個男人摸我」 她爸竟被起訴

2019-09-09 19:57

台南小貨車駕駛突昏倒駕駛座 送醫急救不治

2019-09-09 12:21

韓國瑜新北造勢提早卡位遭開單 攤販菜刀架頸嗆警察

2019-09-09 11:41

婦人疑似闖紅燈 駕駛未注意迴轉輾過命危

2019-09-09 18:43

電動機車瞬間燒到剩骨架 一旁小孩嚇哭

2019-09-09 21:48

影／大麻師出獄後重操舊業 改做手工大麻巧克力

2019-09-09 16:29

金門衛生局長酒後對醫動粗 記過2次暫調回金縣府

2019-09-09 17:34

禍不單行！才出車禍毀車頭 拖吊竟鬆脫害他撞成腦震盪

2019-09-09 10:44

長興老董豪宅遭搶破案 4男女落網

2019-09-09 22:28

台中阿伯說彎就彎撞人車 佯裝加油後落跑吃罰單

2019-09-09 12:32

車站施工疏失致台鐵兩列車險追撞 運安會主動調查

2019-09-09 11:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top