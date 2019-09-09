女和閨蜜起爭執 竟餵她4月大孩子吃FM2

2019-09-09 23:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄林姓女子前年陪同已婚的閨蜜，在醫院照顧對方住院的4個月大兒子，不料疑似起衝突起口角，林女涉將平日服用處方箋藥物「服爾眠」注射餵食男嬰，導致癱軟無力，醫院驗尿驚覺含三級毒品反應而報警。林女被查獲後認罪，橋頭地院依成年人故意對兒童犯傷害罪，判5月徒刑，得易科罰金15萬元定讞。

判決指出，林女（30歲）和被害男嬰的母親是朋友，2017年12月間男童僅4個多月大，因生病到長庚醫院治療住院，但同月11日深夜林女與好友起爭執、不愉快，她趁機將精神科開立的處方箋藥錠「服爾眠」磨碎，用針筒注射餵男童吃下。

不料男童開始身體癱軟，隔天凌晨巡房醫師察覺不對勁，將男童轉往加護病房觀察，醫師進一步採集尿液檢驗，發現疑似含有K他命、安非他命及鎮靜劑之成分，隨即報案，並在原本男嬰病房同一層樓的家屬休息室，發現藥物及針筒。

警方查出涉案人竟然是林姓女子，她也承認有餵食，但否認知道那藥有毒品成分，以為是幫助睡眠，不過檢方調查後，發現「服爾眠」學名為Flunitrazepam，是第三級毒品氟硝西泮，也被稱FM2，將林女起訴。