小王約砲電話被人夫接到 馬上掛斷電話馬腳已露

2019-09-09 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



男子與人妻「小艾」嘿咻，她的丈夫李男發現妻子手機與陌生男子鹹濕對話，李男提起告訴，偷情男子辯稱不知她有婚姻關係，法官查出他曾打電話給「小艾，接起電話的是李男，他立即掛斷電話，顯然知道李是她的丈夫才掛 電話，法官依妨害家庭罪將他判刑3月，民事庭判賠償李男20萬元。

判決書指出，李男與「小艾」結婚7年，去年初她常偷偷摸摸講電話及傳簡訊，於去年5月25日發現她手機裡與陌生男子有親密對話，經李男質問，「小艾」始坦承與情夫在交友軟體認識，並於去年4月10日，在對方公司員工宿舍發生性關係，李男提起刑事告訴，法官依妨害家庭罪將他判刑3月確定。李男並情夫的行為顯已對他的配偶權造成侵害，遂請求損害賠償。

男子辯稱前年間在網路認識小艾，在同年12月間，知道她有婚姻關係，她抱怨婚姻說想離婚，我還勸她不要，至去年初，她更表達已經離婚了，因為懷疑所以請她拍身分證背面供佐證，她傳出身分證背面配偶欄是空白的，兩人才成為男女朋友」。

男子又說，兩人發生關係後 ，去年5月25日曾打電話給小艾，卻由一位男子接聽，事後逼問，小艾才坦白她其實沒有離婚，那張配偶欄空白的身分證是妹妹的，因為太生氣，彼此就不再連絡了。

法官認為，男人的辯白不合常情，通常撥電話給親密熟識之人，卻由他人接聽，通常都會加以詢問對方身分，以確認他人代為接聽之理由，應不至於會在毫無對話之情形下，立即將電話掛斷。

法官還從雙方LINE對話，查出男子曾傳出，「那我怎麼可從你有一個家庭得到你的愛」，「小艾」則答以「因為我對他失望了，很多大吵小吵磨光了很多東西」；男子說「有一天你對我失望了是不是也會這樣」，「小艾」再回 覆「加上言語暴力，其實要看是什麼事在吵，你到底想要說什麼」。由此足證對方知道「小艾」是人妻。