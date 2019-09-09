親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

涉嫌不當獲利 Nissan執行長宣布請辭

華為：如Google服務不能使用 P40裝鴻蒙系統

大潤發手扶梯故障 7旬老婦摔傷右肩粉碎骨折

2019-09-09 19:55聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

大潤發內湖一店的手扶梯，去年2月11日左側扶手帶故障，適逢農曆春節前一個周末，為圖一時之便，手扶梯繼續運作，晚上6時許71歲鮑姓阿嬤在手扶梯上後仰摔倒，導致右肩粉碎性骨折，依照消保法求償，士林地方法院判阿嬤獲賠35萬3600元。全案可上訴。

阿嬤在兒子、媳婦陪同下，農曆十二月廿六日前往大潤發內湖一店採買年貨，不料1樓的通往地下1樓的手扶梯，左側「扶手帶」故障待修停止運作，扶手帶和腳踏階則正常運作，阿嬤站上手扶梯，右手扶著靜止的扶手帶，後仰摔倒，導致右側肱骨外科頸移位閉鎖性骨折、右肩關節粉碎骨折。

阿嬤主張，事故發生已71歲，傷勢需要長期復健和全天看護，精神上受有相當痛苦，大潤發是企業經營者，疏於管理手扶梯，檢修期間未停止運作，也沒有警告標示或派專人提醒消費者，請求賠償11萬6800元看護費，還有精神慰撫金及懲罰性賠償金5百萬。

大潤發主張，扶手帶出現走停狀況，同年月4日通報電梯公司維修，也在入口處設置「敬告啟事手扶梯此側輸送帶故障請勿扶握以免發生危險」的警告標示，且賣場內有升降電梯，原告發生事故是因未注意警示標語，且案發後持續追蹤復原情況及協商和解，縱涉有過失，請求損害賠償金過高。

大潤發陳姓課長證稱，手扶梯入口處有設置警示標語，但無監視器畫面，闕姓員工在事故前1天有拍設置的標語照片，標語不會因賣場打烊收起。

法官認為，扶手帶待修時間長達1周，若有回報照片，應不至於僅有1張照片（無拍攝時間），言詞辯論終結前，被告始終僅用此張照片為證。

法官詢問是否「即拍即傳」或其他方式，課長則稱「2月份回報紀錄沒留存，無法回問題」，獨漏最重要的回報照片保存與採證，因此不採信員工有回報警示標語照片。

判決指出，被告為圖不影響農曆春節前夕消費人潮，在扶手帶待修期間，未設置任何警告標語或人員管制，繼續讓手扶梯運作，顯然未提供可合理期待的安全購物環境。

法官審酌，因手扶梯、扶手帶運行狀況，導致阿嬤受傷，被告資本總額15億6500萬元，考量兩造財力，認非財產損害為12萬元，加上74天看護費11萬6800元，傷勢可請求賠償23萬6800元。

另懲罰性賠償金。法官認為，被告雖曾協助阿嬤醫療、救護費用，但仍認阿嬤應自行注意使用未故障的扶手帶，或選搭乘其他運送設備，被告「未知警惕」，進而改善商場設備，以符安全性要求，懲罰性賠償金為11萬6800元。受傷阿嬤得獲賠35萬3600元。

事故骨折

相關新聞

影／訪「泡麵廟」抱走8箱泡麵 後悔歸還卻來不及了

2019-09-09 19:58

男子亂傳私菸案假消息遭移送 法院裁定不罰

2019-09-09 18:34

金門衛生局長酒後對醫動粗 記過2次暫調回金縣府

2019-09-09 17:34

想貸款先交提款卡供收利息？ 女子錢沒借到變詐騙被告

2019-09-09 16:31

騙徒冒充從事景觀設計 攜出佛像估價一去不返被判刑

2019-09-09 15:12

上兵遭誤殺主嫌跑了遭轟 屏東地院：無串證之虞才交保

2019-09-09 15:10

公車煞車老翁沒坐穩跌倒身亡 司機無罪變有罪！

2019-09-09 15:01

越南女違規超車撞玉蘭花阿嬤 法院判過失責任各一半

2019-09-09 14:38

高鐵遺失300萬案 林國慶告發陳明文涉洗錢、貪汙

2019-09-09 14:12

追劇神器「千尋盒子」 9名業者侵權遭起訴

2019-09-09 14:03

民進黨新世代黨內互打 余信憲告贏黃薪哲

2019-09-09 14:01

陳明文300萬元現金案 嘉檢啟動調查調閱監視器

2019-09-09 13:08

五星飯店自助餐母子打包美食 連餐具也沒放過

2019-09-09 13:02

漁船被撞沉求償70萬漁獲損失 法官估算淨利僅1萬元

2019-09-09 12:59

大觀強拆倒數自救會突襲退輔會 3學生獲不起訴

2019-09-09 12:03

鼎玉鉉鵝肉縱火燒死2人 主嫌共犯判決均被撤銷發回更審

2019-09-09 11:41

她佯稱哥哥是宋楚瑜的特助 邀網友投資美國股票詐財

2019-09-09 11:13

林國慶赴嘉檢告發陳明文 王金山送正義之劍盼公平辦案

2019-09-09 10:09

男賺錢養家財產平分顯失公平 法官判夫妻六四分帳

2019-09-09 08:22

屏東海陸上兵遭誤殺震驚社會 王姓主嫌棄保潛逃

2019-09-09 01:10

造謠？ 散布蔡政府備妥水柱 不罰

2019-09-09 00:39

台84麻豆貨車疑爆胎翻覆 滿載檸檬掉滿地

2019-09-09 00:09

新北議員高敏慧涉浮報助理費 裁定羈押

2019-09-08 23:22

台東大武前鄉長涉貪 判3年7個月

2019-09-08 23:07

前夫涉殺父獲輕判 她怪罪律師開告求償

2019-09-08 21:41

拿「823水災」舊照亂指高雄淹大水 2男下場出爐

2019-09-08 20:09

加強防逃機制 法務部擬以電子腳鐐監管限制出境者

2019-09-08 19:09

主動繳回貪汙款201萬元 前大武鄉長一審判3年7個月

2019-09-08 17:29

旗山機車墜落邊坡釀雙亡 女車主女兒認屍：不是我媽

2019-09-08 12:19

冒牌色淫師搭訕妙齡女 坐客運一路從桃園猥褻到台北

2019-09-04 08:25

性侵嫌犯獲釋後竟串證被害男童 南檢再聲押獲淮

2019-09-03 11:31

特斯拉撞女騎士又撞保時捷 10車毀損2人受傷

2019-08-31 13:26

街友大調查／他是「街友皇帝」 見證萬貫家財乞丐命

2019-08-29 00:18

影／優秀警追酒駕身亡 侯友宜趕往醫院：令人痛心

2019-08-28 20:22

私菸案2羈押少校辯無罪 法官裁定100萬交保

2019-08-26 23:12

台61惡意急煞擋道逼車囂張 網友批小孬孬警方要開罰

2019-08-26 19:02

環保志工被酒駕男撞死 鄭文燦譴責「應該是茫了」

2019-08-24 17:29

環保志工被酒駕送貨工撞死 家屬：貨車公司也要負責

2019-08-24 14:12

影／台南沿海地區缺工 8名逃逸移工高調開趴太吵被逮

2019-08-24 11:53
看更多

熱門文章

屏東海陸上兵遭誤殺震驚社會 王姓主嫌棄保潛逃

2019-09-09 01:10

求愛不成 男子持西瓜刀埋伏砍殺高中少女

2019-09-09 12:48

公車煞車老翁沒坐穩跌倒身亡 司機無罪變有罪！

2019-09-09 15:01

和房東搞外遇 女房客約分手砲嗆「亂到你老婆離職」

2019-09-09 12:23

男賺錢養家財產平分顯失公平 法官判夫妻六四分帳

2019-09-09 08:22

她先猥褻酒女再由他上 這對男女被判刑還賠款

2019-09-09 07:00

假按摩店長面試 少女脫光竟同意「把水按出來」

2019-09-09 12:51

林國慶赴嘉檢告發陳明文 王金山送正義之劍盼公平辦案

2019-09-09 10:09

基隆和平島名店阿九沙魚羹火警 業者：人沒事就好

2019-09-09 15:12

銅板價賣麵助學子 「虎科婆婆」被控私摘花

2019-09-09 00:42

影／訪「泡麵廟」抱走8箱泡麵 後悔歸還卻來不及了

2019-09-09 19:58

男子追求不成埋伏砍殺少女到斷指 驚悚畫面曝光

2019-09-09 17:35

五星飯店自助餐母子打包美食 連餐具也沒放過

2019-09-09 13:02

男子距新達山屋前300公尺猝亡 隊友接力急救1小時無效

2019-09-08 23:32

台版「魔女的條件」 30歲補教師倒追17歲雙胞胎兄弟

2019-09-09 17:11

好玄！大小張結伴偷香油錢 同車出車禍先後赴黃泉

2019-09-09 10:36

桃園老翁中風暈菜園 巡警發現鬼門關拉回

2019-09-09 11:49

台東成功國小傳火警 廁所被燒毀

2019-09-09 11:25

長興化工董座住家遭劫逮捕2主嫌 警追查共犯

2019-09-09 14:05

韓國瑜新北造勢會場違停嚴重 韓粉機車遭灌三秒膠

2019-09-09 12:21

職棒統一獅隊長母親 因為這碗麵從此暖助街友

2019-09-08 22:11

台84麻豆貨車疑爆胎翻覆 滿載檸檬掉滿地

2019-09-09 00:09

長興董座豪宅搶案恐全銷贓 2嫌身分背景曝光

2019-09-09 17:51

追劇神器「千尋盒子」 9名業者侵權遭起訴

2019-09-09 14:03

大重機事故頻傳 北市警：死亡率是一般機車8倍多

2019-09-09 12:02

複製19年前豪宅搶案 長興化工搶案主嫌當年搶新光集團

2019-09-09 15:51

陳明文300萬元現金案 嘉檢啟動調查調閱監視器

2019-09-09 13:08

上兵遭誤殺主嫌跑了遭轟 屏東地院：無串證之虞才交保

2019-09-09 15:10

少女遭埋伏砍殺20多刀斷指擔心接不回 行凶男收押

2019-09-09 18:28

壽司店員工戀上15歲打工妹 性交猥褻28次賠50萬換緩刑

2019-09-09 13:33

空拍機救回尋短女一命 北港消防隊科技救人成功

2019-09-09 14:19

韓國瑜新北造勢提早卡位遭開單 攤販菜刀架頸嗆警察

2019-09-09 11:41

1封22年家書…秋節前夕 警助陸客隔海團圓

2019-09-09 01:01

違規超載！工程車撞樹人拋飛 2死3重傷

2019-09-09 00:50

林森北酒店慶生 踹警13人遭法辦1少年搜出彈簧刀

2019-09-08 22:10

有隱情？兩移工騎車摔死 車主撇清不認識

2019-09-09 00:55

影／大麻師出獄後重操舊業 改做手工大麻巧克力

2019-09-09 16:29

台南小貨車駕駛突昏倒駕駛座 送醫急救不治

2019-09-09 12:21

金門衛生局長酒後對醫動粗 記過2次暫調回金縣府

2019-09-09 17:34

禍不單行！才出車禍毀車頭 拖吊竟鬆脫害他撞成腦震盪

2019-09-09 10:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top