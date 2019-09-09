大潤發手扶梯故障 7旬老婦摔傷右肩粉碎骨折

2019-09-09 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



大潤發內湖一店的手扶梯，去年2月11日左側扶手帶故障，適逢農曆春節前一個周末，為圖一時之便，手扶梯繼續運作，晚上6時許71歲鮑姓阿嬤在手扶梯上後仰摔倒，導致右肩粉碎性骨折，依照消保法求償，士林地方法院判阿嬤獲賠35萬3600元。全案可上訴。

阿嬤在兒子、媳婦陪同下，農曆十二月廿六日前往大潤發內湖一店採買年貨，不料1樓的通往地下1樓的手扶梯，左側「扶手帶」故障待修停止運作，扶手帶和腳踏階則正常運作，阿嬤站上手扶梯，右手扶著靜止的扶手帶，後仰摔倒，導致右側肱骨外科頸移位閉鎖性骨折、右肩關節粉碎骨折。

阿嬤主張，事故發生已71歲，傷勢需要長期復健和全天看護，精神上受有相當痛苦，大潤發是企業經營者，疏於管理手扶梯，檢修期間未停止運作，也沒有警告標示或派專人提醒消費者，請求賠償11萬6800元看護費，還有精神慰撫金及懲罰性賠償金5百萬。

大潤發主張，扶手帶出現走停狀況，同年月4日通報電梯公司維修，也在入口處設置「敬告啟事手扶梯此側輸送帶故障請勿扶握以免發生危險」的警告標示，且賣場內有升降電梯，原告發生事故是因未注意警示標語，且案發後持續追蹤復原情況及協商和解，縱涉有過失，請求損害賠償金過高。

大潤發陳姓課長證稱，手扶梯入口處有設置警示標語，但無監視器畫面，闕姓員工在事故前1天有拍設置的標語照片，標語不會因賣場打烊收起。

法官認為，扶手帶待修時間長達1周，若有回報照片，應不至於僅有1張照片（無拍攝時間），言詞辯論終結前，被告始終僅用此張照片為證。

法官詢問是否「即拍即傳」或其他方式，課長則稱「2月份回報紀錄沒留存，無法回問題」，獨漏最重要的回報照片保存與採證，因此不採信員工有回報警示標語照片。

判決指出，被告為圖不影響農曆春節前夕消費人潮，在扶手帶待修期間，未設置任何警告標語或人員管制，繼續讓手扶梯運作，顯然未提供可合理期待的安全購物環境。

法官審酌，因手扶梯、扶手帶運行狀況，導致阿嬤受傷，被告資本總額15億6500萬元，考量兩造財力，認非財產損害為12萬元，加上74天看護費11萬6800元，傷勢可請求賠償23萬6800元。

另懲罰性賠償金。法官認為，被告雖曾協助阿嬤醫療、救護費用，但仍認阿嬤應自行注意使用未故障的扶手帶，或選搭乘其他運送設備，被告「未知警惕」，進而改善商場設備，以符安全性要求，懲罰性賠償金為11萬6800元。受傷阿嬤得獲賠35萬3600元。