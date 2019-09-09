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男子亂傳私菸案假消息遭移送 法院裁定不罰

2019-09-09 18:34聯合報 記者陳俊智╱即時報導

國安特勤私菸案譁然一時，檢調偵辦期間也引發各界多種揣測！新北一名張姓男子因為在網路電子佈告欄「批踢踢實業坊」張貼相關訊息，指「外交部調借行政人員涉嫌購買私菸」等語，被認定是散布不實謠言移送法辦，但新北地院簡易庭調查他的貼文有所依據，文章內容也未引起公眾畏懼恐慌，今天裁定不罰。

判決指出，張男今年7月22日在「批踢踢實業坊」政黑板貼文，內容指「剛剛傳出車手吳宗憲被捕之後，從手機搜出連絡電話，發現大量外交部調借行政人員涉嫌購買私菸，消息靈通的人都知道，連行政人員都敢這麼搞，外交官等人員更是一發不可收拾」等語，因此被認定散布不實謠言。

張男承認有發表言論，但否認犯圳，辯稱當時在電子佈告欄看到一篇熱門新聞，閱讀後有搜尋求證，確認有2家媒體報導才另發一篇討論文章，並非憑空臆測。

法院調查，確實有媒體以「《獨家》隨扈走私案，國安會秘書長李大維辦公室也團購」、「走私菸案滾雪球！傳國安會李大維辦公室也團購」等標題報導國安會成員訂菸，顯見張男撰文並非憑空捏造散步。

此外，張男文章雖提及「外交官等人員更是一發不可收拾」等語，但文章所指的對象，是當時正由檢調人員清查有訂菸的政府官員，且未造成其他聽聞的公眾產生畏懼、恐慌等負面心理，進而影響公共安寧的情況，因此裁定不罰。

總統蔡英文出訪剛歸國，調查人員就在機場攔截，帶回多名國安局人員調查私菸案。 圖／...
總統蔡英文出訪剛歸國，調查人員就在機場攔截，帶回多名國安局人員調查私菸案。 圖／聯合報系資料照片
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國安會私菸新北

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