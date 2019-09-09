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金門衛生局長酒後對醫動粗 記過2次暫調回金縣府

2019-09-09 17:34聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

金門衛生局長王漢志日前酒後情緒失控，對衛福部金門醫院急診專科醫師施暴。圖／讀者提...
金門衛生局長王漢志日前酒後情緒失控，對衛福部金門醫院急診專科醫師施暴。圖／讀者提供
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金門衛生局長王漢志日前酒後情緒失控，對衛福部金門醫院急診專科醫師施暴一事，金縣府秘書長陳朝金今天指出，考績委員會認為王員言行失當，不適任現職，核以記小過2次，顯然目前也不適任衛生局局長一職，因此經縣長核定，同意暫調金門縣府來協助縣政推動。

陳朝金稍早受訪表示，經過今天召開考績委員會作2點決議，首先王漢志坦承言行有不適當之處，考績委員會經過充分討論，核以記過2次；王顯然目前也不適於擔任衛生局局長一職，因此經縣長核定，同意暫調金門縣府來協助縣政的推動，像是醫療的業務諮詢等等。

至於調任哪個職位？陳朝金說，由於目前王是醫事人員任用，有專用的法規有其特殊性，未來縣長會再跟中央衛福部、人事行政總處等單位，商討安排適當的職務。

陳朝金表示，考績會完成後經過核定，第一時間向外界報告，目前尚未有衛生局長接任人選，「因為剛剛核定，也還沒有跟王局長做說明」，而調任日期，人事部門會再作業。

【中央社╱金門縣9日電】

金門縣衛生局長王漢志對金門醫院急診醫師推擊。縣府今天召開考績委員會，秘書長陳朝金下午表示，考績委員會認為王漢志言行失當，不適任現職，記過2次，暫時借調縣府。

擔任委員會主席的陳朝金表示，考績委員會做成2點決定，首先王漢志坦承言行有失當的地方，考紀會經充分討論，決定記過2次，縣長楊鎮浯也已核定；其次，由於王漢志言行失當，顯然不適任衛生局長職務，楊鎮浯同意暫調王漢志到縣府，協助推動縣政。

由於王漢志具有醫事人員身分，必須依照專屬法規任免；陳朝金表示，有關王漢志職務的後續職務，將由衛生福利部、銓敘部、人事行政總處和縣府商討安排。

陳朝金表示，考慮到衛生局和醫院業務息息相關，現階段調整王漢志的業務，以衛生局長身分借調到縣府協助推動，這是暫時性的調整。

對於考績委員會的決定，由於王漢志未接電話，無法得知他對此事的回應。他上午列席考績委員會說明前之前，對記者的詢問僅表示「謝謝關心」。

王漢志6日晚間陪家人赴金門醫院急診室就診，不滿陳姓醫師醫療處置當場連飆髒話，並推擊陳姓醫師。當晚到院向陳姓醫師致歉。當天深夜金門地檢署也接獲院方通報，隨即分案並指揮轄區金門縣警察局金湖分局蒐證查訪，追查有無涉犯醫療法第106條第3項及刑法恐嚇、傷害等罪嫌。

王漢志是高雄醫學院醫學系畢業、國立高雄大學高階經營管理碩士。曾任行政院衛生署金門醫院麻醉科主任、金門醫院副院長，衛生福利部屏東醫院副院長，民國106年3月1日調任現職。

衛福部金門醫院急診專科醫師日前遭金門衛生局長王漢志動粗。記者蔡家蓁／攝影
衛福部金門醫院急診專科醫師日前遭金門衛生局長王漢志動粗。記者蔡家蓁／攝影
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衛生局金門衛福部

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